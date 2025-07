Terelu Campos impacta con una dura confesión: «Le he dicho a mi hija que…»

El pasado viernes 4 de julio, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de De Viernes. Entre otras cuestiones, fueron testigos del durísimo testimonio de la modelo Eugenia Santana. La canaria acudió al plató del programa para dar a conocer varios detalles de la violación de la que fue víctima hace poco menos de un año: «Hizo conmigo lo que quiso», reconoció la ex Miss España, completamente destrozada. Lejos de que todo quede ahí, también contamos con Terelu Campos que, por una noche, pasó de ser colaboradora a protagonista del programa que Bea Archidona y Santi Acosta presentan cada semana en Telecinco. Así pues, los espectadores vieron cómo se enfrentó a una sesión de terapia con la psicóloga Ana Sierra, en la que ha hecho frente a muchos temas dolorosos del pasado. Desde sus complejos físicos hasta su a veces excesiva autoexigencia, pasando por la muerte de su madre María Teresa Campos.

Pero ¿cuál era el objetivo de esta terapia? Contar con técnicas suficientes para hacer frente a esta nueva etapa que ha comenzado tras su paso por Supervivientes 2025. Para poder hacer eso posible, debe liberarse de muchos lastres emocionales. Así pues, durante esta sesión de terapia, la hermana de Carmen Borrego se sinceró como nunca sobre sus miedos: «El ir a Supervivientes ha supuesto una revelación». Entre otras cuestiones, porque ha tenido mucho tiempo para reflexionar sobre muchas cosas que le han sucedido a lo largo de su vida, como es el caso de su enfermedad. Recordemos que la colaboradora de De Viernes se vio en la obligación de hacer frente a un cáncer de mama hasta en dos ocasiones: «Siempre he tenido una aptitud optimista y positiva y eso me ha hecho pensar por qué me salvé yo. Muchas personas a las que he querido, quiero y querré, no lo han conseguido».

«Me acostaba con miedo a que, mientras estaba durmiendo, se me cayeran los mechones de pelo, por eso dormía tocándome el pelo», explicó en la sesión de terapia. Además, aseguró que detestaba profundamente verse con peluca porque se sentía «disfrazada», lo que le generó aún más inseguridad.

Una vez superada esta etapa, llegó el segundo cáncer de mama: «Me arrasó la vida porque no me lo esperaba. Fui a una revisión y pensé que era una broma», comentó, y añadió: «Ahí tomé la decisión de cortar por lo sano, nunca mejor dicho, y la doble mastectomía tiene unas consecuencias físicas y psicológicas para relacionarme con el género masculino».

Terelu Campos hace una dura confesión sobre la enfermedad de su madre

La colaboradora de De Viernes ha reconocido que uno de sus mayores miedos es sufrir una enfermedad que pueda llegar a incapacitarla: «La decadencia mental de mi madre me ha provocado muchísimo miedo. Tanto que le dije a mi hija ‘a mí, si me pasara eso, me matas. Compro la pastilla y me matas’».

Y fue mucho más allá: «No quiero pasar por esto ni quiero que nadie que quiero en mi vida sufra esto. La peor enfermedad es la que te devora el cerebro por dentro. Es terrible para el que la pasa y para quien te quiere», explicó. Acto seguido, añadió: «Hubiera preferido que mi madre hubiese sido feliz, aunque no me conociera. Hubiera preferido sufrir yo a que sufriera ella».