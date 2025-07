Parecen de lujo pero estas sandalias comodísimas son de Lidl y están regaladas

Cuando pensamos en calzado cómodo para el verano, muchas veces nos imaginamos algo práctico, pero poco elegante. Sin embargo, de vez en cuando aparece una opción que consigue reunir ambos conceptos: diseño atractivo y comodidad real. Eso es exactamente lo que han logrado las sandalias planas que Lidl ha lanzado recientemente, y que ya están arrasando en su bazar online

A simple vista, estas sandalias de Lidl parecen sacadas de una boutique de moda. Tienen un diseño trenzado, elegante, en tonos neutros y muy combinables, con acabados que recuerdan a las marcas premium. Pero lo mejor de todo no está solo en su aspecto. Están hechas con piel procedente de curtidurías certificadas, lo que garantiza no solo calidad y durabilidad, sino también un compromiso con procesos más sostenibles. Y por si fuera poco, cuestan sólo 13,99 euros. Sí, lo has leído bien. La sorpresa ha sido tal que muchas clientas las están comprando en ambos colores disponibles (marrón y blanco), sabiendo que no sólo sirven para un paseo por la ciudad, sino que también combinan perfectamente con vestidos, faldas, pantalones e incluso ropa más formal. A continuación, te contamos todos los detalles que convierten a estas sandalias en uno de los grandes hallazgos del verano.

Parecen de lujo pero estas sandalias comodísimas son de Lidl

Uno de los puntos fuertes de estas sandalias de Lidl es, sin duda, su diseño. El modelo trenzado aporta un toque artesanal muy de tendencia, pero sin caer en lo estridente. Están pensadas para integrarse fácilmente en cualquier armario: su color marrón claro resulta ideal para pieles bronceadas y para combinar con tonos tierra, verdes, mostaza o incluso negro. El modelo blanco, por su parte, aporta una sensación de frescura y limpieza que encaja con looks veraniegos más claros o minimalistas.

Además, el corte abierto permite que el pie respire sin renunciar al estilo, lo que las convierte en una opción perfecta para jornadas de calor intenso. El talón ligeramente elevado y la suela fina aportan ese equilibrio entre una pisada ligera y la sujeción suficiente para caminar sin molestias.

Comodidad que se nota desde el primer paso

Aunque el diseño enamora a primera vista, es al ponérselas cuando una se da cuenta de lo verdaderamente especiales que son. La plantilla está fabricada en piel auténtica, lo que se traduce en una sensación muy agradable al tacto, evitando rozaduras y facilitando la transpiración. No resbalan, no aprietan y no provocan la típica fatiga que aparece después de horas caminando con calzado plano.

La suela, hecha de TPR (un material sintético ligero y flexible), ofrece una pisada amortiguada sin añadir peso. Esta combinación entre ligereza y firmeza hace que se adapten perfectamente a la forma del pie, aportando seguridad en cada paso. Si a esto se le suma que están disponibles por menos de 14 euros, no es de extrañar que se estén agotando rápidamente en muchas tiendas.

Un calzado responsable: piel con certificación LWG

Más allá del precio y la estética, hay un detalle que no todas las clientas conocen y que suma puntos a favor: estas sandalias están fabricadas con piel de curtidurías certificadas por LWG (Leather Working Group). Esta organización evalúa las prácticas medioambientales de los procesos de curtido y garantiza un nivel de sostenibilidad en la producción del cuero.

Esto significa que no sólo compras unas sandalias bonitas y cómodas, sino que también estás eligiendo un producto más respetuoso con el medio ambiente. En un momento en el que cada vez más personas se interesan por el origen de lo que consumen, Lidl se posiciona ofreciendo una alternativa asequible que no compromete la ética ni la calidad.

Cómo cuidar y limpiar tus sandalias

Aunque el precio de estas sandalias de Lidl es más que asequible, merece la pena cuidarlas bien para que conserven su aspecto y comodidad durante toda la temporada, y si es posible, incluso para el año siguiente. Al estar fabricadas en piel auténtica, conviene tratarlas con algo más de mimo que unas sandalias sintéticas, pero sin complicarse la vida.

Lo ideal es pasarles un paño ligeramente húmedo después de cada uso, sobre todo si se han usado en zonas con polvo o arena. Para manchas puntuales, basta con un poco de agua tibia y jabón neutro, aplicados con cuidado con una esponjita suave. Hay que evitar empaparlas y, por supuesto, dejarlas secar siempre al aire libre, sin exposición directa al sol ni a fuentes de calor como radiadores, que pueden resecar la piel.

Si se desea prolongar su buen aspecto, puede aplicarse una crema incolora para calzado de piel cada cierto tiempo. Esto no solo mantiene el material flexible y nutrido, sino que ayuda a conservar el color y el acabado original. En cuanto al almacenamiento, lo más recomendable es guardarlas en una bolsita de tela o en su caja original, alejadas de la humedad y del roce con otros objetos.

Ahora ya lo sabes, si estás pensando en hacerte con un par, el consejo es no esperar demasiado. Aunque Lidl suele reponer algunos productos populares, no siempre es fácil encontrar todas las tallas una vez se corre la voz. Y estas sandalias, sin duda, ya están dando mucho que hablar. Recuerda que sólo valen 8,99 euros y toma nota: sólo están a la venta online.