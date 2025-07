Andoni Ferreño confiesa el toque de atención que recibió en televisión por engordar «unos kilitos»

No es ningún secreto que Y ahora Sonsoles, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 29 de julio, en la nueva entrega del programa presentada por Pepa Romero, el equipo recibió en plató a Andoni Ferreño, uno de los presentadores de televisión más queridos y reconocidos de los años 90. Entre otras cuestiones, durante su paso por el programa de Antena 3, el vasco quiso sincerarse sobre muchos aspectos que han marcado su vida, tanto a nivel personal como profesional. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en el aspecto físico: «Lo tenían bastante más difícil las chicas, pero eran todas tan guapas, tenían tanto talento que yo no reparaba tanto en el físico como en lo bien que lo hacían, porque cantaban, bailaban, interpretaban, presentaban…»

Y añadió: «Yo me sentía el florero, para dar réplica». Fue entonces cuando Andoni Ferreño quiso dar a conocer algo que ocurría tras las cámaras: «Sí, estaba la tiranía de la dieta para las chicas, pero también para los chicos. En cuanto nos pasábamos un poquito…», comenzó explicando. Acto seguido, el presentador de televisión fue más allá: «Tuve una época que me comía a mí mismo y engordé mis kilitos, y me dieron un toque de atención», explicó. Algo que dejó completamente sorprendida a la propia Pepa Romero, así como al resto de compañeros de Y ahora Sonsoles. El vasco dio más detalles sobre aquella época en la que subió algo de peso, cuando le dijeron lo siguiente: «No te vengas arriba ni hacia lo ancho tampoco, que hay que hacerte todo el vestuario nuevo», recordó. Pero, ¿se podía llegar a perder trabajo por el peso? Andoni fue contundente, al responder de forma afirmativa.

Por si fuera poco, quiso explicar los motivos: «La competencia era mucha y había una nueva generación que venía llamando a la puerta y diciendo ‘si no os cuidáis vosotros, lo hacemos nosotros’», comentó el mítico presentador de los años 90 durante su paso por la versión veraniega de Y ahora Sonsoles.

Andoni Ferreño se sincera sobre la época más dura de su trayectoria: «El teléfono dejó de sonar»

A lo largo de su carrera, el de Ermua ha presentado una gran cantidad de programas, entre los que destaca Viva los novios y El Telecupón en Telecinco o, incluso, Doble y más y Verano 3 en Antena 3. Aun así, en 2009, cuando presentó Noche sensacional en las autonómicas, dejó de recibir propuestas: «El teléfono dejó de sonar».

Durante su paso por Y ahora Sonsoles, Ferreño confesó lo difícil que fue para él dejar de existir para numerosas productoras y compañías. Aun así, esto le brindó la oportunidad de centrarse en otra de sus pasiones, que era el teatro. De hecho, cruzó el charco para participar en numerosas series y telenovelas que tuvieron gran éxito.

Un claro ejemplo lo encontramos en La Pola, emitida por RCN Televisión en Colombia. A pesar de los grandes datos de audiencia que se cosecharon en ese país, no hubo posibilidad de que se emitiese en abierto en España: «Me dio mucha pena que no la pusieran aquí en televisión», reconoció el presentador.