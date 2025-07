El pasado lunes 21 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de Y ahora Sonsoles. De esta manera, fuimos testigos de cómo Sonsoles Ónega recibía en plató a uno de los humoristas más queridos y reconocidos de los años 90, sobre todo tras su paso por el concurso Un, dos, tres. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Ángel Garó. Como no podía ser de otra manera, el también actor no tardó en sorprender a la presentadora del programa de Antena 3 con numerosos halagos, asegurando que era «una gran entrevistadora de artistas». Unas palabras que emocionaron mucho a Sonsoles Ónega. Poco después, tanto ella como Ángel Garó decidieron hacer un repaso a su trayectoria profesional, donde destaca Un, dos, tres. Allí interpretó a un gran número de personajes, como es el caso de Pepe Itárburi o, incluso, Juan de la Cosa.

«Romper la pana te causa muchos disgustos», comenzó reflexionando Ángel Garó durante su paso por Y ahora Sonsoles. Y añadió: «La incultura del feísmo era tópica de este país. Si eras humorista tenías que ser feo, y eso jode más». Lejos de que todo quede ahí, el que fuese concursante de Gran Hermano VIP 6 quiso ir más allá: «Tengo 60 años, pero cuando tenía 26, cuando Chicho me llamó para el Un, dos, tres, yo no me daba cuenta de lo guapo que era. Y tampoco se veía en España. Ni en el extranjero. Fue un rompimiento». Su participación en el programa Un, dos, tres le brindó muchísimas puertas, sobre todo en el mundo del arte. Tanto es así que, en plena época de éxito, no dudó un solo segundo en adquirir diversas obras de arte: «Tenía que invertir, si no Hacienda se lo llevaba Montoro», dejó caer. Fue entonces cuando Sonsoles Ónega se pronunció: «Se lo ha llevado igual».

Tras ese comentario, Ángel Garó quiso ir mucho más allá: «Se lo están llevando los de ahora también». Fue entonces cuando aprovechó para, con total sinceridad, hablar de su ideología política: «Yo no soy ni de izquierdas ni de derechas». La presentadora del programa de Antena 3 se mostró de acuerdo con su invitado: «Yo tampoco. Intento ser justa».

«Es lo mejor que haces», valoró el andaluz, y añadió: «No hay que ser de un lado ni del otro, hay que saber quién lo hace bien y quién lo hace mal», expresó. A continuación, explicó que esas obras de arte por las que acabó hablando de política en Y ahora Sonsoles les ha guardado en un palacete de Málaga. Un lugar que comenzó siendo un restaurante y ahora es un hostal de lujo.

Por si fuera poco, a pesar de haber alcanzado el éxito en la televisión, no le da ningún tipo de pena haber cambiado de vida de forma tan drástica: «No, son capítulos de la vida. Inviertes en una cosa y pasa el tiempo», reflexionó con Sonsoles Ónega. Acto seguido, fue más allá: «Ya han vivido las personas que tú querías, ya has vivido un capítulo».