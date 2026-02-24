Madrugada de tensión en Aznalcóllar (Sevilla) después de que un refugiado palestino, atrincherado en su piso, amenazara con hacer estallar una bombona de butano y volar el edificio en el que vive. Después de más de cinco horas de intervención y el desalojo de 500 vecinos, la Guardia Civil ha conseguido detener al protagonista del altercado qe ahora está ingresado bajo tratamiento psiquiátrico en un hospital.

Fue el alcalde de Aznalcóllar quien alertó a la Guardia Civil tras recibir una llamada del joven atrincherado en el piso que compartía con otros inmigrantes en el municipio Sevillano. Los agentes desalojaron de inmediato a los vecinos, fijando un perímetro de seguridad y activando a los equipos de mediadores y de asalto.

Así lo ha confirmado el alcalde, que ha relatado cómo fueron los negociadores de la Guardia Civil, quienes «me aconsejaron que fuera yo quien mediara hasta altas horas de la noche, después de tener más de 500 personas desalojadas de toda la comarca».

Ingresado en un hospital

El joven, que ya había protagonizado otros altercados de menor entidad con la Guardia Civil y sufre alguna patología psiquiátrica, llegó hace dos meses al municipio en calidad de refugiado.

«Es un chico con carácter fuerte, pero muy educado, que a veces perdía los papeles», confirman fuentes vecinales. Lo que ninguno imaginaba es que el joven iba a terminar atrincherado en el piso donde ocupa una habitación por 500 euros mensuales y provocando el desalojo de 500 vecinos por miedo a una deflagración.

El atrincherado se toma un café

Finalmente, gracias a la mediación del alcalde dirigida por la Guardia Civil, el joven se ha entregado pacíficamente a los guardias, se ha tomado un café con el alcalde y ha sido ingresado bajo tratamiento psiquiátrico en el Hospital.

El regidor, Juan José Fernández, lo explicaba de esta manera: «Desde el Consistorio estuvimos ahí, intentando hablar con él y a altas horas de la noche ya pudimos contactar de nuevo y lo pudimos convencer, sacarlo de allí y llevarlo al Ayuntamiento», ha detallado. Una vez en las dependencias municipales, el joven «tomó un café conmigo, por supuesto protegido, y lo llevamos al médico».

Internado en el hospital, el joven atrincherado está bajo tratamiento en calidad de detenido y será presumiblemente acusado de un delito de alteración del orden público.