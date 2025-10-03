Un hombre mata a su madre en Brenes (Sevilla) y se entrega a la Guardia Civil

Un hombre de unos 20 años se ha entregado este viernes en el cuartel de la Guardia Civil de Brenes (Sevilla) y ha confesado haber matado a su madre. Ha sido detenido acusado de homicidio.

El crimen tuvo lugar este miércoles en la vivienda de la víctima, aunque el hombre se ha personado en el cuartel a las 11:00 horas de este viernes. Tras la confesión, los agentes se han dirigido al domicilio, donde han hallado el cadáver de la mujer.

Por el momento, no han trascendido más datos de los implicados ni más detalles sobre los hechos. La investigación está en manos de la Policía Judicial.

Es el segundo crimen en Brenes este año. El 5 de febrero, una mujer brasileña de 28 años fue asesinada por un hombre que se entregó en el cuartel de la Guardia Civil del municipio vecino de La Rinconada. No eran pareja. El juez dictó prisión provisional comunicada sin fianza por homicidio doloso. El asesino confeso, español de 40 años, la mató en el salón de su casa de una puñalada en el cuello. Llevaba menos de un año viviendo en el pueblo. El juzgado que inicialmente llevaba el caso se inhibió al descartarse la violencia de género.