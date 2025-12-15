España se decanta por la Universidad de Mercer para que sea su cuartel general en el Mundial
España se quedará en la Universidad de Mercer durante la fase de grupos del Mundial 2026
Esta sede está a poco menos de hora y media del estadio donde juegan los dos primeros partidos
Calendario de España en el Mundial
La selección española ya ha elegido casa para vivir la fase de grupos del Mundial de 2026 en Estados Unidos. El combinado nacional se quedará durante las dos primeras jornadas de la fase de grupos en la Universidad de Mercer, a una hora y 22 minutos en autobús del estadio donde el combinado nacional jugará contra Cabo Verde, en la primera jornada, y frente a Arabia Saudí, en la segunda. La tercera, cuando se medirán a Uruguay, se celebrará en Guadalajara, México.
Esta universidad está alejada del corazón de Atlanta, por lo que el combinado nacional buscará la tranquilidad durante su concentración. Ubicada en la ciudad de Macon, el alojamiento ofrecido por la FIFA (el hotel Macon Marriott City Center) se encuentra a solo cinco minutos en coche de los campos de entrenamiento de la universidad. No tiene grandes lujos, pero sí todo lo necesario para que la estancia de los internacionales sea la mejor posible. Además, el estadio de los Osos de Mercer fue remodelado en 2019.
La hoja de ruta de España en el Mundial inicia en Atlanta y continúa -en caso de que finalizar primeros de grupo- a caballo entre Los Ángeles y Dallas. Una doble ruta en que la se sucederán las eliminatorias hasta la final en Nueva York. De tal manera que el primer cruce, los dieciseisavos, serán en Los Ángeles; octavos en Dallas; cuartos en Los Ángeles y semifinales en Dallas.
En caso de finalizar la fase de grupos en segunda posición, el recorrido pasaría por Miami para los dieciseisavos; Atlanta octavos; Kansas cuartos de final y Atlanta de nuevo para disputar las semifinales. Los derroteros entre estados provocarían que, en cualquiera de los dos caminos, la sede fuera itinerante.
Partidos de España en el Mundial 2026
- España – Cabo Verde: 15 de junio a las 18:00 horas en Atlanta (EEUU)
- España – Arabia Saudí: 21 de junio a las 18:00 horas en Atlanta (EEUU)
- España – Uruguay: 27 de junio a las 3:00 horas en Guadalajara (México)
*Hora peninsular española
