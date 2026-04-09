Dreame Technology debuta en Casa Decor 2026 fusionando tecnología de vanguardia y diseño de interiores

Dreame Technology, empresa líder en soluciones de hogar inteligente, anuncia su primera presencia como marca oficial participante en Casa Decor 2026. En esta nueva edición—que se celebrará del 9 de abril al 24 de mayo en Madrid, en el emblemático edificio de la calle de San Agustín 11, esquina con calle Cervantes—la compañía demuestra que la tecnología de consumo de alta gama puede convivir en perfecta armonía con el diseño de interiores. Dreame incluye así dos de sus productos insignia en dos de los espacios más innovadores de la exposición: el espacio Jacob Delafon por U. Interior Design y el espacio Schmidt por Lemon.

La tecnología que no se esconde, se exhibe: el nuevo lujo contemporáneo

Históricamente, la tecnología del hogar rompía la armonía visual de un espacio. Dreame llega a Casa Decor para cambiar esa norma y demostrar que el verdadero lujo contemporáneo no es solo lo que ves, sino cómo vives el entorno. Sus dispositivos están diseñados con la misma exigencia estética que un mueble de autor: líneas minimalistas, acabados premium y materiales sofisticados que se integran de forma orgánica en los proyectos de interiorismo más exigentes.

Para Dreame, el nuevo lujo es un hogar que cuida de ti. Mientras el diseño de interiores busca crear atmósferas que aporten bienestar, la tecnología de la marca actúa como el motor invisible que hace que esa paz sea real. Dreame aporta una ‘inteligencia invisible’ que mantiene la belleza del hogar intacta, regalando a los usuarios tiempo para disfrutar.

El refugio de bienestar de Jacob Delafon por U. Interior Design y Dreame Miracle Pro

El secador de pelo Dreame Miracle Pro estará presente en el cuarto de baño diseñado para la firma francesa Jacob Delafon por el estudio U. Interior Design. Bajo la narrativa conceptual «Estilo Bastille», este espacio toma referencias del París revolucionario para proponer una idea de ruptura, libertad y cambio. El ambiente busca el derribo de lo opresivo, apostando por la mezcla de luz tamizada, materiales honestos y espacios abiertos para lograr un confort silencioso.

Es en este entorno de sobriedad parisina y elegancia contenida donde el Dreame Miracle Pro encuentra su lugar natural. El diseño del espacio plantea un cambio silencioso que transforma el agua en refugio, lo que encaja a la perfección con la tecnología de secado ultrarrápido y el motor de bajo ruido de Dreame. El Miracle Pro no solo es una herramienta de cuidado capilar de alto rendimiento que cuida el cabello con tecnología iónica, sino un objeto de diseño estético que respeta la atmósfera de desconexión consciente que envuelve esta estancia.

La arquitectura fluida de Schmidt por Lemon Studio y Dreame X50 Ultra Complete

Por su parte, el robot aspirador de última generación Dreame X50 Ultra Complete será integrado dentro del Espacio Schmidt, diseñado por Lemon Studio. Este proyecto se concibe como una unidad habitacional que aterriza en forma de un módulo central de mobiliario. Inspirado en la arquitectura de vanguardia, el diseño parte del concepto de «la caja dentro de la caja» para disolver los límites rígidos del edificio tradicional y crear interiores fluidos y conectados con el exterior.

Este ingenioso módulo genera un recorrido circular en el que cada cara refleja una estancia tradicional de la vivienda, como el salón, la cocina o la zona de descanso. Al multiplicarse, este sistema sencillo da lugar a una casa completa donde el mobiliario se convierte en arquitectura y el orden en forma.

Para un hogar continuo y sin barreras, el Dreame X50 Ultra Complete es el aliado tecnológico definitivo. Gracias a su potente succión, su estación base de autolimpieza integral y su avanzado sistema de navegación inteligente impulsado por IA, el robot es capaz de sortear obstáculos y adaptarse a las diferentes superficies de este recorrido circular de manera completamente autónoma. Así, garantiza una limpieza profunda sin interrumpir la armonía visual ni el cuidado diseño del espacio.

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“Esta primera participación en Casa Decor simboliza nuestra madurez como marca y se convierte en nuestra carta de presentación ante los profesionales del diseño en España. El objetivo es inspirar a los interioristas, mostrándoles cómo las soluciones tecnológicas de Dreame elevan la funcionalidad de sus proyectos sin comprometer su visión artística; vistiendo la tecnología más avanzada de ‘alta costura’ para que forme parte del alma de la casa”, concluye Cristina Wei, Country Manager de España y Portugal de la marca.