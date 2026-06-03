Moda masculina: Las chaquetas que todo hombre debe tener en su armario

Las tendencias en moda, tanto femenina como masculina, van cambiando. Las modas van y vienen. Siempre nos solemos centrar en la moda femenina; es la que más páginas de revistas y medios online, destinados a este sector, abarca. Pero la moda masculina sigue estando en auge y son muchos los lectores interesados en saber las tendencias que se llevarán o qué atuendo es el más adecuado para cada ocasión. Y es que la moda masculina es otro mundo que tenemos que explorar. En este caso, nos vamos a centrar en las chaquetas de hombre. Vamos a analizar los tipos que existen y que más se venden y cómo hay que combinarlos para obtener el look perfecto para cada ocasión.

Tipos de chaquetas de hombre que no debes dejar escapar

1. La cazadora: La estrella, sin duda.

Si hablamos de la prenda exterior o de las chaquetas de entretiempo más utilizadas por los hombres, la cazadora es la más elegida sin duda. Cazadoras hay de muchos tipos: está el estilo “biker”, con cremalleras asimétricas, o la “bomber”, mucho más limpia y corta, con patente en la parte inferior. Si no sabes cómo llevarlas, te damos alguna idea:

Las cazadoras se pueden combinar perfectamente con camisetas, camisas y pantalones o vaqueros oscuros. Para completar el estilismo, unas botas de cuero serían la opción perfecta.

Si estás dudando entre dos calidades diferentes, la piel es, sin duda, la mejor inversión. Podrás tener una prenda genuina, que envejece fenomenal con el paso del tiempo y que durará toda la vida, porque es una prenda que no pasa de moda.

2. Cazadora vaquera

El denim es el tejido indiscutible cuando llega el entretiempo. Se trata de un tejido resistente, versátil y perfecto para los días en los que refresca, pero el abrigo está de más.

Para combinarla, lo ideal es:

Optar por un color de pantalón diferente, siendo vaquero, que sea siempre un tono distinto. Si optas por un cinco bolsillos o un chino, cualquier tonalidad puede ser perfecta y puede completar un outfit ideal para cualquier ocasión.

A la hora de elegir cazadora, opta siempre por un corte más entallado que se ajuste mejor a la silueta y marque bien los hombros.

3. Blazer para los más elegantes

La blazer, o americana, es perfecta para los hombres que quieren lucir un estilismo más elegante y formal. Es una prenda casual para eventos, cenas más formales o reuniones de trabajo. Sin llegar a la formalidad de un traje completo, la blazer es perfecta para combinar con pantalones de vestir, con pantalones chinos e incluso con vaqueros para una ocasión más informal.

A la hora de hacerte con la blazer que mejor te siente, tienes que prestar atención al ajuste de los hombros y al largo de la manga, que debe dejar la mano al descubierto; estos tips marcan la diferencia con una chaqueta que no esté bien estructurada.

4. Cazadoras de tejidos técnicos

De un tiempo a esta parte, los tejidos técnicos han llegado a la moda masculina para quedarse. Son más ligeros y aislantes. Perfectos tanto para lucir con ropa más deportiva o con ropa sport, urbana y moderna. Los tejidos transpirables y los colores neutros son la mejor opción.

Porque cada tipo de chaqueta para hombre cumple con una función y está pensada para un momento concreto. Toma nota de estos tips y luce perfecto en cada ocasión.