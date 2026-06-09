Los folletos impresos generan una tasa de respuesta 7 veces superior al email. Qué dice la ciencia del marketing sobre el soporte que muchos dan por muerto

El marketing digital ha revolucionado la publicidad tal y como la conocemos. El usuario medio puede recibir hasta 121 emails al día, según Radicati Group 2024, y solo el 21% son abiertos. Entre los que se abren, solo un 2,3% genera un clic, según MailChimp. La democratización de la publicidad digital ha conseguido el efecto contrario al que buscaba, ya que estos anuncios se enfrentan a tasas de banner blindness del 86% (Infolinks 2024). Esta saturación digital refuerza aún más a las empresas que apuestan por los soportes físicos de publicidad. Antes era común recibir un folleto y no se le prestaba la atención que se le da hoy en día, ya que es algo menos habitual. Ambos modelos de publicidad se deben combinar para obtener el mejor retorno de la inversión.

La publicidad impresa se respalda con datos.

Según datos de NextDay Flyers 2025, la publicidad impresa tiene una tasa de respuesta entre el 2,7% y el 4,4%. Esto choca con la tasa de respuesta del email, que solo asciende al 0,6% (DMA Response Rate Report 2024). Entre el 70 y el 80% de los consumidores afirman recordar mejor los mensajes y la publicidad en soporte físico que en formato digital (World Metrics). Además, la impresión digital bajo demanda ha conseguido reducir el coste por lead del marketing impreso hasta un 28% en solo una década. Esto es gracias a las nuevas imprentas, que permiten tiradas cortas sin costes de preparación elevados (USPS Mail Moments 2024). Por ejemplo, si eres una pyme española, un lote de 1.000 flyers impresos en formato A5 puede costarte entre 40 y 80 euros, lo que supone un coste por consumidor potencial inferior a 8 céntimos.

La neurociencia del soporte tangible

Un estudio del Servicio Postal de Estados Unidos y de la Universidad de Temple ha demostrado en dos ocasiones que los materiales impresos activan el córtex prefrontal ventromedial con mayor intensidad que un anuncio digital. Al tocar un objeto físico, el efecto de propiedad se activa y se le atribuye más valor (Journal of Consumer Research, 2024). Un folleto permanece 17 días de media en un hogar y un anuncio digital desaparece en un clic. El folleto físico no solo informa, sino que ocupa un espacio, y ese espacio genera repeticiones de impacto que el anuncio digital no puede conseguir.

Soluciones para las empresas españolas

La mayoría de pymes y autónomos en España (3,2 millones según el INE 2024) invierten el 80% de su presupuesto de marketing en publicidad digital. Sin embargo, los negocios locales tienen un rango geográfico más pequeño, por lo que un folleto físico tiene mayor potencial. Algunos de los usos con mayor retorno son los folletos de menú para restaurantes, los flyers promocionales para comercios de barrio o los folletos informativos para eventos locales. La impresión bajo demanda de HelloPrint permite a cualquier autónomo pedir lotes pequeños, con calidad profesional y entrega rápida en 3 a 5 días laborables. Puedes conseguir tus flyers en HelloPrint desde 0,03 euros por unidad.

La nueva vida del marketing físico

Los folletos impresos se han convertido en un medio de precisión en 2026. Las empresas y pymes que combinan la estrategia digital con la física obtienen las mejores tasas de respuesta. Los datos han hablado, y concluyen que el papel sigue convirtiéndose Recuerda escoger un proveedor de calidad, como HelloPrint, para tus materiales.