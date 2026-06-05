Travel eSIM: qué es, cómo funciona y por qué la necesitarás en tu próximo viaje al extranjero

Las formas tradicionales de conexión en el extranjero ya no responden a las necesidades del viajero actual. El roaming de los operadores españoles fuera de la UE resulta caro y a menudo termina en un “shock” en la factura al volver a casa. Comprar una SIM local tampoco es la mejor opción: hay que buscar una tienda, lidiar con documentación y retirar tu SIM habitual. Sin tu SIM española, no podrás recibir códigos bancarios ni llamadas importantes.

La necesidad de una alternativa más cómoda lleva años gestándose, y hoy la conectividad móvil vive una verdadera revolución digital. Kaleido Intelligence prevé que el segmento de eSIM para viajeros crecerá un 500% hasta 2028. Cada vez más viajeros abandonan los métodos tradicionales una vez prueban la eSIM frente a la tarjeta física.

Con eSIM, simplemente descargas la app de un proveedor fiable, eliges tu plan y el teléfono se conecta automáticamente a la red local. Un pionero del sector, la empresa suiza Yesim, permite configurar internet internacional en solo unos minutos desde casa. Además, los costes se mantienen claros en todo momento, estés donde estés.

Qué es eSIM y Travel eSIM

La eSIM es un microchip ya integrado en la mayoría de smartphones y dispositivos actuales. Cumple las mismas funciones que una SIM tradicional, pero permite instalar y activar operadores de forma remota, sin acudir a tiendas. En lugar de una tarjeta física, eliges el plan en el dispositivo y empiezas a usar internet nada más llegar a otro país.

La tecnología es compatible con todos los iPhone desde el XS, así como con modelos recientes de Samsung, Google Pixel, Xiaomi, Huawei y Motorola, además de Apple Watch e iPad con conexión celular.

Por su parte, la Travel eSIM de Yesim utiliza esta tecnología como base, construyendo sobre ella un ecosistema completo para viajeros. Incluye una app intuitiva para elegir planes, herramientas flexibles de control de datos, gestión de gastos y soporte 24/7.

En otras palabras, millones de españoles ya llevan esta tecnología en el bolsillo, y es en los viajes al extranjero donde realmente muestra todo su potencial gracias a los servicios Travel. Permiten olvidarse de las condiciones poco claras del roaming y de las largas colas para comprar SIM locales al aterrizar.

Ventajas de la Travel eSIM frente a los métodos tradicionales

La Travel eSIM cambia por completo la forma de conectarse en los viajes y resuelve problemas con los que los turistas han lidiado durante décadas.

Mantienes tu número principal

Cuando activas una Travel eSIM, tu SIM principal sigue en el teléfono: solo desactivas los datos, manteniendo llamadas y SMS activos. A diferencia de comprar una SIM local, no pierdes acceso a códigos bancarios ni a llamadas importantes.

Tarifas claras y sin sorpresas

En la app eliges el paquete de datos (por ejemplo 10 GB o ilimitado mensual) y sabes exactamente cuánto pagarás. A diferencia del roaming tradicional, con paquetes limitados y cobros por MB tras agotarlos, la Travel eSIM elimina cargos inesperados y facturas elevadas.

Seguridad de tus datos

El internet móvil de la Travel eSIM utiliza conexiones seguras y cifradas 4G/5G. Por eso, tus contraseñas y accesos bancarios se mantienen protegidos. Ya no tendrás que depender del Wi‑Fi público en hoteles o aeropuertos, evitando riesgos de seguridad.

Independencia de infraestructuras y del idioma

Todo el servicio — desde la compra hasta la asistencia 24/7 — está integrado en una sola app, eliminando dependencias externas. Esto significa que no necesitas buscar una tienda al aterrizar, hacer colas ni intentar comunicarte en otro idioma. Con la eSIM, tienes conexión estable desde el mismo momento en que el avión toca tierra.

Elegir proveedor: los estándares suizos de Yesim

Cuando hay muchos proveedores de eSIM en el mercado, es fundamental elegir uno en el que realmente puedas confiar. Entre las opciones más fiables destaca la empresa suiza Yesim, fundada en 2019. Como pionero en la conectividad eSIM global, el servicio ofrece internet móvil seguro en más de 200 países. Gracias a sus planes flexibles, se adapta tanto a escapadas de fin de semana como a largos viajes por el Sudeste Asiático.

La principal ventaja de Yesim es su simplicidad. Instalación y elección del plan se hacen desde casa, sin prisas: verificas tu dispositivo, descargas la app y eliges el plan adecuado. Al aterrizar, la conexión funciona al instante. Antes del primer viaje puedes probar la conexión con un paquete de prueba: 500 MB por solo €0,50.

En cuanto a tarifas, están diseñadas para distintos tipos de viaje. El Global Package (80+ países) y el Global Plus (140+) evitan tener que comprar SIM locales en rutas complejas. El plan Pay & Fly funciona con pago por uso: una única eSIM para más de 170 países, pagando solo por lo que consumes.

La calidad de la conexión se mantiene estable gracias a acuerdos con más de 800 operadores. Si la señal falla, la app cambia automáticamente a la mejor red, ya sea en una villa en Tailandia o en las montañas de la Patagonia. Esto es clave en zonas con cobertura irregular.

Además, Yesim es ideal para viajes en grupo. Gracias a la función Multiple eSIMs, puedes comprar, usar y gestionar varios perfiles desde una misma cuenta. Y los demás usuarios ni siquiera necesitan instalar la app.

Si surge cualquier duda durante el viaje, puedes recurrir al soporte de Yesim. El servicio funciona 24/7 en tu idioma, con un tiempo medio de respuesta de unos 6 minutos.

Los nuevos usuarios pueden usar el código GETYESIM15 para obtener un 15% de descuento en su primera compra.

Los viajes modernos exigen nuevas soluciones

La tecnología eSIM elimina del viaje el estrés de gestionar la conexión. Ahora, tener conexión es tan fácil como comprar un billete: se resuelve en pocos clics antes incluso de salir hacia el aeropuerto.

En 2026, una conexión fiable ha dejado de ser una opción. Gracias a proveedores como Yesim, la conectividad global continua se ha convertido en un estándar básico y en una nueva forma de preparar cualquier viaje.