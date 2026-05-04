HONOR 600: cámara de 200 mpx, mucha batería y una IA pensada para crear vídeos desde fotos

El HONOR 600 ya es oficial en España y llega acompañado del HONOR 600 Pro, dos móviles con los que la marca quiere reforzar su posición en la gama media premium. La nueva serie apuesta por una combinación muy clara: cámara de alta resolución, batería de gran capacidad, pantalla muy brillante, diseño más cuidado y herramientas de inteligencia artificial orientadas a la creación de contenido.

HONOR presenta esta familia como una generación pensada para usuarios que hacen muchas fotos, graban vídeo, editan desde el móvil y buscan un dispositivo con autonomía suficiente para aguantar jornadas intensas. No es una propuesta centrada en una sola característica, sino en un conjunto de apartados que buscan aportar valor en el uso diario.

Así es el HONOR 600

El HONOR 600 estrena el diseño más refinado de la historia de la Serie N de la marca. El dispositivo utiliza un cuerpo unibody trabajado mediante tallado en frío, con un marco de metal mate de acabado satinado y una trasera de fibra compuesta translúcida.

El móvil también destaca por sus esquinas redondeadas, unos marcos muy reducidos y un bisel negro de 0,98 milímetros, uno de los datos más llamativos de su frontal. La serie estará disponible en tres colores: naranja, blanco dorado y negro.

En la mano, la idea es ofrecer un dispositivo fino, cómodo y visualmente distinto, sin renunciar a una batería de gran capacidad. HONOR ha querido evitar el clásico compromiso entre autonomía y grosor, algo que suele ser uno de los grandes problemas en móviles con baterías grandes.

Imagen a Vídeo 2.0: la función de IA más llamativa

La gran novedad de software del HONOR 600 es Imagen a Vídeo 2.0, una función que permite generar pequeños vídeos a partir de fotografías. El sistema admite hasta tres imágenes de referencia y permite añadir instrucciones en lenguaje natural para crear secuencias de entre 3 y 8 segundos.

La propuesta no se queda solo en animar una imagen. También permite definir el primer y el último fotograma, de manera que el usuario tiene más control sobre el resultado final. Además, HONOR incorpora una biblioteca de plantillas cinematográficas para aplicar movimientos de cámara, efectos y estilos sin tener conocimientos de edición.

El acceso a esta función se realiza desde la Galería y también mediante un botón de IA dedicado. De esta forma, el móvil busca acercar herramientas creativas avanzadas a usuarios que quieren generar contenido rápido para redes sociales, recuerdos personales o piezas visuales sencillas sin depender de aplicaciones externas.

Conviene tener en cuenta un punto importante: Imagen a Vídeo 2.0 es un servicio opcional en la nube premium. Requiere HONOR ID y conexión estable a Internet. Los usuarios que activen el dispositivo antes del 31 de julio de 2026 tendrán 10 usos gratuitos al día durante 76 días y, posteriormente, 10 usos gratuitos por ciclo de 30 días.

Más herramientas de IA para editar fotos

La inteligencia artificial también aparece en el apartado fotográfico. El HONOR 600 incorpora un Agente de Fotos con IA que permite realizar ediciones mediante lenguaje natural. Es decir, el usuario puede pedir cambios concretos en una imagen y el sistema se encarga de aplicarlos.

También se incluyen funciones para Fotos en Movimiento, como el borrador de fotos en movimiento y el collage de fotos en movimiento, orientadas a crear composiciones más dinámicas. Son herramientas pensadas para quienes utilizan el móvil como cámara principal y quieren editar sin pasar por procesos demasiado largos.

Cámara nocturna de 200 mpx

El apartado fotográfico es uno de los grandes protagonistas de la serie HONOR 600. El modelo incorpora una cámara nocturna ultra clara de 200 megapíxeles sobre un sensor de 1/1,4 pulgadas, con combinación de píxeles 16 en 1 y un tamaño de píxel equivalente a 2,24 μm.

La marca destaca una sensibilidad a la luz un 24% mayor gracias a la tecnología E2E AI Remosaic. En la práctica, el objetivo es mejorar el detalle, reducir el ruido y ofrecer mejores resultados en escenas nocturnas o con iluminación complicada.

El conjunto se completa con una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles, un sensor de temperatura de color dedicado y una cámara frontal de 50 megapíxeles. En el caso del HONOR 600 Pro, la configuración sube de nivel con un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles con zoom óptico 3,5X y alcance de hasta 120X.

La estabilización también tiene un papel importante. El HONOR 600 cuenta con estabilización CIPA 6.0 en la cámara principal, mientras que el HONOR 600 Pro eleva la cifra a CIPA 6.5 en el teleobjetivo. Además, el sistema AI Color Engine corrige el balance de blancos en escenas con iluminación mixta para lograr colores más fieles.

Batería de 6.400 mAh y carga rápida

La autonomía es otro de los puntos clave. La serie HONOR 600 incorpora una batería de 6.400 mAh, la mayor hasta ahora en la Serie N de la compañía. HONOR promete una resistencia de hasta dos días bajo uso exigente gracias a un motor de programación de batería mediante IA, que reparte la energía según los hábitos de uso.

La batería está diseñada para mantener un buen estado durante cinco años y hasta 1.600 ciclos de carga. También puede seguir funcionando en condiciones exigentes, incluso a -20 °C con un 20% de carga restante, según los datos facilitados por la marca.

En carga, el HONOR 600 ofrece 80 W SuperCharge. El HONOR 600 Pro añade carga inalámbrica de 50 W. Ambos modelos incluyen carga inversa por cable de 27 W, compatible con iPhone, una función práctica para cargar accesorios u otro teléfono en momentos puntuales.

Pantalla de 6,57 pulgadas con hasta 8.000 nits

El HONOR 600 monta una pantalla de 6,57 pulgadas con resolución de alta densidad, 458 píxeles por pulgada, tasa de refresco de 120 Hz y atenuación PWM de 3.840 Hz. Su dato más llamativo es el brillo máximo de 8.000 nits, pensado para mejorar la visibilidad en situaciones concretas de mucha luz.

El modo luz solar permite alcanzar hasta 4.000 nits al 20% APL, una función muy útil para usar el móvil en exteriores, hacer fotos, consultar mapas o leer mensajes bajo luz intensa. HONOR también mantiene su apuesta por el confort visual con HONOR Eye Comfort Display, una tecnología orientada a reducir la fatiga durante sesiones prolongadas de lectura, vídeo o navegación.

Resistencia IP68, IP69 e IP69K

La serie HONOR 600 también refuerza el apartado de durabilidad. Ambos modelos cuentan con resistencia al agua y al polvo IP68, IP69 e IP69K. Esto permite soportar salpicaduras, polvo y determinadas condiciones de exposición al agua bajo parámetros controlados.

Además, la serie ha obtenido la certificación SGS de 5 estrellas en rendimiento premium ante caídas y aplastamientos. Como ocurre con cualquier smartphone, estas protecciones no convierten al móvil en indestructible, pero sí aportan una capa extra de seguridad frente al uso diario.

Snapdragon 7 Gen 4 en el HONOR 600 y Snapdragon 8 Elite en el Pro

El HONOR 600 apuesta por el Snapdragon 7 Gen 4, con mejoras del 27% en CPU y del 30% en GPU respecto a la generación anterior. Es una plataforma pensada para ofrecer fluidez en tareas diarias, fotografía computacional, multitarea y juegos moderados.

El HONOR 600 Pro sube el nivel con el Snapdragon 8 Elite de 3 nanómetros, con mejoras del 45% en CPU y del 44% en GPU. Este modelo queda orientado a quienes buscan más potencia, mejor rendimiento sostenido y una experiencia más cercana a la gama alta.

Integración con iPhone, Mac y Apple Watch

Uno de los detalles más interesantes de la serie HONOR 600 está en su integración con el ecosistema Apple. El sistema OneHop mejorado permite sincronizar notificaciones entre HONOR e iPhone, compartir archivos con un toque con iPhone y Mac, usar el móvil como punto de acceso y visualizar mensajes de Apple Watch.

También permite acceder a notas de HONOR y archivos del teléfono desde un Mac como si fueran archivos locales. Es una función pensada para usuarios que utilizan Android como móvil principal, pero trabajan o conviven con dispositivos de Apple.

Precio y disponibilidad del HONOR 600 en España

El HONOR 600 está disponible en España en HiHONOR y canales habituales con una promoción especial de lanzamiento del 4 al 31 de mayo de 2026.

El HONOR 600 de 8 GB + 256 GB tendrá un precio promocional de 499 euros, frente a un PVP recomendado de 599 euros. Esta versión incluye un cargador de 100 W de regalo.

La versión HONOR 600 de 8 GB + 512 GB estará disponible por 599 euros, frente a un PVP recomendado de 649 euros, también con cargador de 100 W incluido.

En el caso del HONOR 600 Pro, la versión 12 GB + 512 GB estará disponible en HiHONOR por 899 euros, frente a un precio habitual de 999 euros. Durante el periodo promocional, los compradores recibirán de regalo un Honor Choice Projector y un cargador de 100 W.

HONOR 600: una apuesta fuerte por cámara, autonomía e IA

El HONOR 600 llega con una propuesta muy clara dentro de la gama media premium. Su cámara de 200 megapíxeles, la batería de 6.400 mAh, la pantalla de alto brillo y las funciones de IA creativa son los principales argumentos para quienes buscan un móvil completo y preparado para crear contenido.

El HONOR 600 Pro amplía la propuesta con un procesador más potente, teleobjetivo periscópico, zoom de mayor alcance y carga inalámbrica. De esta forma, la nueva serie queda dividida entre un HONOR 600 muy equilibrado y un HONOR 600 Pro más ambicioso para quienes quieren un extra en fotografía y rendimiento.