Cómo instalar en tu iPhone o Android los fondos de pantalla oficiales de Artemis II de la NASA

La NASA ha publicado una colección oficial de fondos de pantalla Artemis II para móvil, así que hoy tienes una excusa perfecta para darle otro aire a tu iPhone o a tu Android con imágenes espaciales realmente llamativas. No son wallpapers creados por terceros ni de recopilaciones sacadas de redes sociales, sino de material oficial que la propia agencia ha reunido en una página específica para descargarlo gratis.

Una manera de estar a la última

Si te gusta personalizar el teléfono y te apetece salir un poco de los fondos de siempre, esta es una de esas pequeñas novedades que encajan muy bien. La página oficial de la NASA dedicada a Artemis II reúne estas imágenes precisamente como wallpapers para dispositivos móviles, así que el contenido ya está preparado para usarse como fondo de pantalla sin tener que recortar nada raro.

Cómo descargar los fondos de pantalla Artemis II de la NASA

El primer paso es entrar en la página oficial que la NASA ha habilitado para estos fondos. Allí encontrarás una galería con distintos diseños y, debajo de cada uno, la opción de descarga en JPEG. La colección incluye más de una decena de imágenes y todas aparecen identificadas por nombre, fecha y tamaño del archivo, algo útil para elegir la que más te guste antes de guardarla en el móvil. La propia NASA indica además que se trata de wallpapers de Artemis II para dispositivos móviles.

Una vez dentro, solo tienes que tocar sobre la imagen o el enlace de descarga del fondo que quieras guardar. Si estás haciendo el proceso desde el móvil, lo normal es que la imagen se abra en una nueva pestaña o se descargue directamente. A partir de ahí ya pasas a la parte fácil, que es configurarla como fondo en iPhone o Android.

Mi consejo aquí es que eches un vistazo a varios, porque algunos quedan mejor en la pantalla de bloqueo y otros funcionan especialmente bien en la pantalla de inicio. Los que muestran la Tierra al fondo o escenas de eclipse suelen lucir perfectas en móviles con panel OLED, mientras que otros más claros pueden quedar mejor si no quieres que los iconos se mezclen demasiado con la imagen.

Cómo poner estos fondos en un iPhone

En iPhone, el proceso es bastante directo. Primero descarga la imagen y asegúrate de que queda guardada en la app Fotos. Después abre la foto, toca el botón de compartir y busca la opción para usarla como fondo de pantalla. También puedes hacerlo desde Ajustes, entrando en Fondo de pantalla y añadiendo una imagen nueva desde tu galería.

Cuando elijas el fondo, iOS te dejará moverlo, ampliarlo o recolocarlo para que encaje mejor en la pantalla. Después solo tienes que decidir si quieres usarlo en la pantalla de bloqueo, en la de inicio o en ambas. En unos segundos tendrás instalado uno de los fondos oficiales de Artemis II sin necesidad de bajar ninguna app adicional.

Aquí conviene fijarse en un detalle. Si eliges una imagen con muchos elementos brillantes o con la Tierra ocupando buena parte del encuadre, quizá te interese probarla primero en la pantalla de bloqueo, donde suele lucir más. Para la pantalla de inicio, a veces funciona mejor un fondo algo más limpio para que los iconos sigan viéndose con claridad.

Cómo instalar los fondos de Artemis II en Android

En Android tampoco tiene misterio. Tras descargar la imagen, abre la foto desde Google Fotos o desde la galería del fabricante. Después toca el menú y busca la opción Establecer como fondo de pantalla. Según la marca del móvil, puede cambiar ligeramente el nombre, pero el proceso es prácticamente el mismo en todos.

A continuación podrás elegir si quieres colocarla en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en ambas. Algunos móviles Android permiten incluso previsualizar cómo quedará antes de aplicarla, lo que viene muy bien para comprobar si el encuadre te convence o si prefieres recortar un poco la imagen.

En muchos casos merece la pena probar dos o tres diseños antes de decidirte. No todos los fondos quedan igual de bien en todos los tamaños de pantalla, y en Android eso se nota bastante porque hay móviles con formatos muy distintos. La bueno es que, al ser imágenes pensadas para móvil, el resultado suele quedar bastante bien desde el primer intento.

Qué fondos de la NASA puedes elegir

La colección publicada por la NASA incluye nombres como Setting Earth, Edge of Lunar Day, Orientale Basin, Lunar Closeup, New Moon View, Vavilov Crater, Peeking at Earth, Earthset, Backlit Earth, Earth Views from the Artemis II Crew, Earth Perspective, Looking Back at Earth, In Eclipse y Eclipse View from Orion. Todos aparecen fechados el pasado 7 de abril y con tamaños de archivo relativamente ligeros, por lo que se descargan rápido incluso con datos móviles.

Puedes ir cambiando el fondo según te apetezca, guardar varios en tu móvil y elegir el que mejor encaje con la época o con el tipo de pantalla que uses más. Hay algunos con un aire más limpio y otros mucho más espectaculares.

Si te apetecía cambiar el aspecto del móvil sin instalar nada raro, estos fondos de pantalla Artemis II son una opción sencilla, gratuita y bastante distinta a lo habitual. Y además tienen el aliciente de venir directamente de la NASA.