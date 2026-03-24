Movistar Plus+ ofrecerá contenidos gratis: lanza un nuevo plan para acceder a parte de su catálogo sin pagar

Telefónica ha dado una alegría a los espectadores con el lanzamiento de un nuevo plan que permitirá acceder gratis a Movistar+. Únicamente con registrar una dirección de correo electrónico, cualquier usuario podrá disfrutar de la plataforma sin pagar.

La compañía añadirá a sus opciones de suscripción el nuevo Plan Gratuito, con el que se podrá visionar parte del catálogo de Movistar+. Incluirá todo tipo de contenido, tanto programas como series e incluso directos. Movistar Plus+ busca así ampliar su base de suscriptores.

Entre los contenidos que se podrán ver con el Plan gratuito se encuentran series originales como Rapa, Querer, Poquita fe, La Unidad, La mesías o títulos de estreno como Por cien millones, aunque en estos casos ofrecerán únicamente el primer capítulo, por lo que si se quiere seguir con el resto de la temporada, habrá que ampliar con otro plan. Se incluirán también contenidos de no ficción, como Luz en la oscuridad de Carles Porta, Las Berrocal, Lola o documentales.

En cuanto a los programas, se abrirá el acceso a títulos como El consultorio de Berto, El día después o Ilustres ignorantes, mientras que otros -que ya llegaron a su fin- como Late Motiv o La resistencia se ofrecerán al completo.

Sin embargo, ninguno de estos representa la gran novedad de Movistar Plus+: la gran baza de la compañía es la incorporación al plan gratuito de Cero por M+, un canal lineal que los espectadores podrán seguir también a coste cero. Únicamente emitirá a través de la OTT (Internet o app), y no mediante el descodificador del operador. Con ello pretenden también llegar a una cantidad más amplia de público. Con descargar la aplicación de Movistar Plus+, la parrilla estará al alcance de la audiencia sin pagar, sin contratar paquete alguno.

El plan gratuito, que se lanzará este jueves, se suma a la oferta de paquetes de Movistar Plus+, que ya contaba con un plan de suscripción a precio reducido (el paquete low cost de 9,99 euros -sin necesidad de contar con el descodificador-), con acceso a contenidos deportivos, cine, series, documentales y programas -además de canales de televisión- seleccionados.