Segunda batalla campal entre argelinos y pakistaníes en el Raval de Barcelona en menos de 24 horas

La rambla del Raval de Barcelona se ha convertido en un campo de batalla entre grupos de inmigrantes argelinos y pakistaníes con dos enfrentamientos consecutivos con decenas de personas armadas con palos y machetes que ya se han saldado con varios heridos y cinco detenidos.

Decenas de personas han participado en las dos reyertas, motivadas, según algunos testigos, por los robos y la extorsión de unos a otros. Los dos incidentes graves en el mismo punto del barrio y con decenas de personas implicadas, han obligado a reforzar la presencia policial y han desatado de nuevo las quejas vecinales por el palpable aumento de la violencia en Ciutat Vella.

La segunda y hasta ahora última, de las dos reyertas en el Raval tuvo lugar el pasado lunes sobre las 15:00 horas de la tarde, cuando los servicios de emergencia recibieron una nueva alerta por otra pelea multitudinaria en el mismo punto de la rambla del Raval.

Le apalean y le roban el móvil

De nuevo, una docena de personas de origen argelino y pakistaní se vio implicada en un nuevo enfrentamiento que obligó a intervenir a los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Urbana.

Uno de los participantes acabó con heridas leves. Además, en la confusión de la pelea, otro de los implicados le robó el teléfono móvil. Los Mossos localizaron al agresor y ladrón, un joven de 24 años, sin antecedentes, arrestado como presunto autor de un delito de robo con violencia.

Primera reyerta: asalto a un restaurante

La primera de las batallas campales tuvo lugar la tarde del pasado domingo 14 de junio, tras una discusión fuerte entre varios inmigrantes de origen argelino y el dueño del restaurante pakistaní Awami. La disputa, por causas desconocidas, pareció disiparse con la marcha de los inmigrantes argelinos.

Sin embargo, unos minutos más tarde, los hombres regresaron acompañados de decenas de compatriotas armados con machetes y palos e intentaron asaltar el restaurante con gran violencia. En algunos momentos llegó a haber cerca de 40 implicados golpeándose unos a otros y lanzándose las sillas de la terraza del bar.

Los vecinos llamaron a la Guardia Urbana y los policías, no sin gran esfuerzo, consiguieron detener la reyerta y detener a cuatro de los participantes en la pelea, acusados de amenazas, lesiones y destrozos en el establecimiento. La Policía cree que la segunda batalla campal, registrada en la tarde del lunes, menos de 24 horas después, tiene relación directa con este primer altercado grave.

Las dos peleas multitudinarias han obligado a reforzar la presencia policial y han desatado de nuevo las quejas vecinales por el palpable aumento de la violencia en Ciutat Vella.