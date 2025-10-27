Reunión de Carles Puigdemont y Junts, en directo: última hora sobre la ruptura con Pedro Sánchez y el PSOE
Última hora en directo de posible ruptura de Carles Puigdemont con Pedro Sánchez
La dirección de Junts anunciará la retirada de su apoyo en una reunión de su Ejecutiva en Perpiñan
Puigdemont toma la decisión de romper con Sánchez
La paciencia de Junts ha llegado a su límite. Carles Puigdemont ha comunicado a su núcleo duro la decisión de «romper con Pedro Sánchez», según ha podido saber OKDIARIO. La dirección de Junts anunciará de forma definitiva en una reunión de su Ejecutiva en Perpiñán (Francia) la retirada de su apoyo parlamentario al presidente del Gobierno, y convocará una consulta entre la militancia para refrendar la decisión «esta misma semana».
Tras el órdago lanzado el pasado miércoles por la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, cuando advirtió a Sánchez de que quizá había llegado «la hora del cambio», el presidente del partido ha convocado a la dirección ejecutiva en Perpiñán para anunciar la ruptura con el PSOE.
Junts no sólo se dispone a romper por completo con Sánchez y convertirse en parte de la oposición parlamentaria liderada por el PP. Los de Puigdemont van más allá: se abren a facilitar una moción de censura que derribe el Gobierno PSOE-Sumar.
A qué hora es la rueda de prensa de Puigdemont hoy
La ejecutiva de Junts per Catalunya, con Carles Puigdemont a la cabeza, se ha reunido este lunes a la 10 de la mañana para discutir los términos exactos de la ruptura con la coalición que forman PSOE y Sumar.
La decisión oficial del cónclave separatista será anunciada por el mismo Puigdemont mediante una rueda de prensa que tendrá lugar a las 17 horas de este lunes.
¿Qué pasa si Carles Puigdemont rompe con Pedro Sánchez?
Una ruptura definitiva entre Junts y el PSOE tendría consecuencias inmediatas para el Gobierno:
- Bloqueo parlamentario: el Gobierno podría tener serias dificultades para aprobar nuevas leyes o prorrogar decretos.
- Presupuestos en peligro: la no aprobación de las cuentas públicas podría abocar al Ejecutivo a una prórroga presupuestaria o incluso a una convocatoria de elecciones generales anticipada.
- Desgaste político de Sánchez: el presidente afrontaría una legislatura paralizada y la oposición del PP y Vox aprovecharía la crisis para exigir elecciones.
Qué es y por qué Junts baraja una moción de censura instrumental
La moción de censura instrumental es una fórmula que se baraja desde la dirección de Junts per Catalunya para provocar un cambio en la política española. La moción de censura se trata de una herramienta parlamentaria utilizada para cambiar al presidente del Gobierno por otro a propuesta del grupo político que interponga la moción.
Ahora bien, la moción de censura instrumental no busca cambiar a un presidente por otro político sino forzar unas elecciones generales anticipadas.
Esta opción surge después del desencanto de Junts con el Gobierno de Pedro Sánchez tras dos años de promesas incumplidas. La moción sería una forma de presionar al Ejecutivo socialista para que, de no convocar elecciones generales, Junts pueda favorecer una salida de Sánchez.
Óscar López afirma que el Gobierno «tiene la mano tendida a Junts»
Óscar López, ha afirmado este lunes que el Ejecutivo tiene la «mano tendida» a Junts para seguir llegando a acuerdos y ha señalado que el Gobierno «cumple» en lo que depende de él y en lo que depende de otros, están trabajando para cumplir los acuerdos.
Los Comunes avisan que un gobierno PP y Vox sería «un enorme retroceso»
El portavoz de los Comunes, Gerardo Pisarello, ha advertido a Junts este lunes de que permitir un gobierno de PP y Vox «sería un enorme retroceso» para Cataluña.
En rueda de prensa desde la sede del partido, ha preguntado «¿en qué beneficiaría?» a Junts y a Cataluña que la formación liderada por Carles Puigdemont decida este lunes en Perpignan (Francia) romper con el Gobierno.
Puigdemont comunica a la ejecutiva de Junts que rompe con Sánchez
El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha comunicado a su ejecutiva, durante una reunión en en Perpiñán (Francia), que rompe con Pedro Sánchez retirando su apoyo parlamentario a los socialistas tal y como adelantó OKDIARIO.
Page cree que no puede haber adelanto electoral por «oden de Puigdemont»
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado que un hipotético adelanto electoral no debiera venir provocado «por orden de Puigdemont», aunque en todo caso ve «difícil» que se agote la legislatura.
Podemos dice que Junts «no va a tumbar el Gobierno»
El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha sostenido que Junts «en ningún caso va a tumbar» al actual Gobierno y apostilla que las amenazas de ruptura por parte de la formación de Carles Puigdemont son «mucho ruido y pocas nueces».
Vox se niega a valorar una moción de censura propuesta por Junts
El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha rechazado este lunes valorar una hipotética moción de censura contra Pedro Sánchez, alegando que trasladar el foco a este debate es una táctica de Junts, que «tiene que sacar la cabecita» por su pugna con Aliança Catalana.