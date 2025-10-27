Reunión de Carles Puigdemont y Junts, en directo: última hora sobre la ruptura con Pedro Sánchez y el PSOE

La paciencia de Junts ha llegado a su límite. Carles Puigdemont ha comunicado a su núcleo duro la decisión de «romper con Pedro Sánchez», según ha podido saber OKDIARIO. La dirección de Junts anunciará de forma definitiva en una reunión de su Ejecutiva en Perpiñán (Francia) la retirada de su apoyo parlamentario al presidente del Gobierno, y convocará una consulta entre la militancia para refrendar la decisión «esta misma semana».

Tras el órdago lanzado el pasado miércoles por la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, cuando advirtió a Sánchez de que quizá había llegado «la hora del cambio», el presidente del partido ha convocado a la dirección ejecutiva en Perpiñán para anunciar la ruptura con el PSOE.

Junts no sólo se dispone a romper por completo con Sánchez y convertirse en parte de la oposición parlamentaria liderada por el PP. Los de Puigdemont van más allá: se abren a facilitar una moción de censura que derribe el Gobierno PSOE-Sumar.