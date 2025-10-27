Sánchez escoge a Pilar Alegría como relevo de Fernández Vara en la Ejecutiva del PSOE

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, ha designado a Pilar Alegría para reemplazar la vacante que ha dejado recientemente el ex presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, fallecido el pasado 5 de octubre, en la Ejecutiva federal de la formación socialista.

Alegría, que ejerce como ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, así como portavoz del Gobierno y secretaria general del PSOE de Aragón, continúa con su ascenso como miembro de máxima confianza de Sánchez.

La ministra de Educación está llamada a ocupar el puesto de mando al frente de la Secretaría de Política autonómica del PSOE, en una propuesta de Pedro Sánchez como secretario general de la formación que será votada en la Comisión Ejecutiva Federal, reunida este lunes en la sede nacional del partido, en Ferraz.

Hasta la fecha, Pilar Alegría ostentaba el cargo de vocal dentro de la Ejecutiva Federal del PSOE. El nuevo cargo repercutirá en una necesidad de contacto fluido con las diferentes comunidades autónomas y sus secretarios generales, en visos de las elecciones autonómicas que se celebrarán en algunos territorios en 2026 y de las generales, previstas para 2027.

Guillermo Fernández Vara, hasta su muerte miembro de la Ejecutiva del PSOE y vicepresidente segundo del Senado, falleció a los 66 años el pasado 5 de octubre a consecuencia de una larga enfermedad. Después de su muerte, el Pleno del Senado acordó el nombramiento de la expresidenta de La Rioja y senadora socialista, Concha Andreu, como nueva vicepresidenta segunda de la Cámara Alta. Ahora, con el nombramiento de Alegría en la Ejecutiva del PSOE, se da relevo a todos los cargos que quedaron sin representación tras su fallecimiento.