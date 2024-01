El próximo 11 de enero se estrenará por todo lo alto el nuevo espacio de cocina, Bake Off. Programa que tiene como objetivo que los concursantes demuestren sus dotes culinarias en los fogones, con la particularidad de que la receta protagonista siempre será un postre. En medio de la promoción del formato de TVE, Paula Vázquez, que es la presentadora del mismo, ha hecho unas revelaciones sobre cómo ha vivido Ana Boyer esta apasionante experiencia. Y es que, la hija menor de Isabel Preysler está embarazada de su tercer hijo.

Ana Boyer en la presentación de ‘Bake Off’ / Gtres

Paula Vázquez sobre Ana Boyer

Paula Vázquez ha asegurado en la presentación del espacio que se enteraron durante las grabaciones de que Ana Boyer se encuentra en plena dulce espera. «Aquí nos hemos enterado de que Ana estaba embarazada y estamos todos pendientes de ella y no se queja de nada y está de pie 12 horas y hace un frío a veces que pela, porque se nos hace tarde y nunca se queja. Y estamos todos pendientes de si quiere una silla o algo. Y del resto, el que tiene un mal día porque le ha pasado algo o porque tiene un bajonazo. Yo creo que esto es muy importante, que el equipo haya buen rollo. Yo no sé trabajar de otra manera», ha indicado.

Paula Vázquez posando / Gtres

Sobre la actitud que ha tenido Boyer, Paula ha destacado su valentía porque pensaba que » aquí, con los olores que hay a veces a quemado, a fritanga y a horno quemado y a chocolate quemado, decía a esta mujer se le va a revolver el estómago o algo. No, no, lo está llevando estupendamente y sobre todo con los horarios que tenemos. Se levanta a las cinco y pico de la mañana y estamos aquí desde muy temprano. Yo nunca le he escuchado quejarse».

El sexo del bebé

Poco después de conocerse que Ana Boyer estaba de nuevo embarazada, ella misma junto al tenista, revelaron a través de las redes sociales el sexo del bebé. «La nueva incorporación a nuestra familia será otro niño. ¡Estamos felices!», indicó en un post en el que aparecía junto a Fernando Verdasco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana Boyer Preysler (@anaboyer)

Pese a la felicidad en plena dulce espera, Ana confesó también a la revista ¡Hola! cuáles son los síntomas que está teniendo en este embarazo. «Tengo buenas sensaciones. Días de náuseas, mareos, cansancio, etcétera, como son comunes en el embarazo, pero, en general, intentando tomarme todo de la mejor forma posible», contó hace unos días.

Aseguró también que esta vez se le está marcando la tripa antes que en las otras dos ocasiones. Y, sobre los antojos confesó que no ha tenido muchos. «Me parece que solo comer más cantidad de cosas que siempre me han gustado, como chocolate o aceitunas», añadió. Por otro lado, mientras llega el nuevo miembro a la familia, la hermana de Tamara Falcó explicó que está intentando comer lo más sano posible para minimizar los síntomas, como las náuseas.