Xandra Falcó ha asistido asistido al evento de los premios Tapas Chef of the Year 2024 que ha tenido lugar en Madrid. Después de posar en el photocall habilitado en este tipo de actos ha atendido a los medios de comunicación allí presentes. Debido a los rumores que han ido circulando en los últimos días acerca de que su hermana, Tamara Falcó podría estar embarazada, la empresaria se ha pronunciado, aunque no ha querido entrar en detalles. Al escuchar la pregunta ha hecho un gesto encogiendo los hombros y, mientras se marchaba ha espetado que: «De eso no se nada». «Deseando que llegue, exacto», ha añadido, discreta.

El motivo de los rumores de embarazo de Tamara Falcó

El pasado 3 abril, la hija de Isabel Preysler compartió una imagen en su perfil de Instagram que generó cierto revuelo en la Red porque varios internautas señalaron que la aristócrata podría estar embarazada. El objetivo de la publicación en cuestión era mostrar el nuevo corte de pelo que se había realizado. Sin embargo, su cambio de look pasó desapercibido y fueron muchos los usuarios los que se atrevieron a comentar. «Da la sensación de que está embarazada… si es así enhorabuena», «¡Regia!, ¿estás embarazada?», «Tu cara lo dice todo», «Pienso lo mismo, ¡está embarazada!» «¡Se toca la barriguita! ¡Enhorabuena! ¿Estás embarazada?», «¿Embarazo?… Barriguita sospechosa», “Esa tripita. Me da que está embarazada», «Me lo parece a mí o ¿está embarazada?», fueron solo algunos de los escritos que se pueden seguir viendo en el post.

En la imagen en cuestión, Tamara posó frente a un espejo de la calle. Muy sonriente mostró el corte a capas que se había realizado en la peluquería. Aunque lo que más ha llamó la atención fue la pose, ya que se tocó ligeramente la parte del vientre mientras parte de la chaqueta tapó esta zona.

Tamara Falcó desmiente su embarazo

Ha sido el programa Juntos de Telemadrid quien ha revelado que Tamara Falcó no se encuentra en plena dulce espera. «No estoy embarazada, me da la risa», ha asegurado, con humor, la ganadora de MasterChef Celebrity a través de un mensaje.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva, en su preboda celebrada en Madrid./ Gtres

El 8 de julio de 2023, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se dieron el ‘sí, quiero’ en el palacio de El Rincón, situado en Aldea del Fresno, a las afueras de Madrid. Tras convertirse en marido y mujer, la marquesa y el relaciones públicas iniciaron su luna de miel por Sudáfrica y la Polinesia Francesa. Poco después, una vez regresaron a la rutina, Tamara confesó su deseo de ser madre. Sin ir más lejos, el pasado mes de noviembre, durante la fiesta organizada por Moët & Chandon en El Jardín de Invierno del Ritz, en Madrid, Tamara habló sobre la maternidad. «Cuando estás solo te preguntan ‘¿cuándo vas a tener novio?’, cuando tienes novio te preguntan ‘¿cuándo os casáis?’ y ahora lo que toca el niño. No tengo presión. Voy bastante a mi bola. Depende de Dios. Tengo plena confianza, si viene fenomenal», contó. Testimonio que se produjo dos meses después de que fuera vista junto a Onieva en la clínica Fertilitas, donde iniciaron el tratamiento basado en el método Creighton, traído de Estados Unidos. Y es que, no es ningún secreto que el matrimonio tiene claro que quiere aumentar la familia.