Susie Wiles, la dama de hielo que calla bocas y controla el ‘cotarro’ de Donald Trump

En el entorno caótico, impulsivo y siempre impredecible que ha caracterizado el ascenso político de Donald Trump, pocas figuras han sabido navegar las aguas revueltas de su administración con la serenidad y eficacia de Susie Wiles. A sus 68 años, esta veterana estratega republicana no sólo se ha consolidado como jefa de Gabinete del presidente, sino también como la voz de mayor influencia en las decisiones más delicadas del Ejecutivo estadounidense. No necesita alzar la voz ni ocupar titulares. Su poder, como el de los verdaderos operadores, reside en saber cuándo hablar, cuándo intervenir… y cuándo simplemente observar.

El nombre de Susie Wiles comenzó a sonar con fuerza mucho antes de aparecer en fotografías oficiales o en filtraciones desde la Sala de Crisis. Fue la arquitecta silenciosa del triunfo republicano en Florida en 2016, cuando Trump se jugaba no solo el estado, sino la viabilidad de su campaña nacional. Más tarde, tras el caótico cierre de su primer mandato, fue Wiles quien volvió a tomar el timón de una maquinaria electoral desorganizada y sin rumbo, transformándola en una estructura implacable que lo catapultó de nuevo al poder en 2024. En cada ciclo, su estilo se mantuvo: cero estridencias, máxima eficacia.

Con todo, su aparición ahora en la famosa imagen difundida desde la Situation Room, en medio de una operación militar de alto perfil contra infraestructuras iraníes, no es casual. Tampoco un gesto cosmético para subrayar la inclusión femenina en un círculo tradicionalmente dominado por hombres. Es, más bien, la confirmación de un hecho ya conocido dentro del Ala Oeste: en el corazón de las decisiones más graves, cuando se dirimen cuestiones de seguridad nacional o diplomacia internacional, la silla de Susie Wiles está siempre ocupada. Y su opinión, escuchada.

A diferencia de otros asesores que gravitan en torno al presidente en busca de notoriedad o futuras candidaturas, Wiles representa una forma distinta de ejercer el poder. No concede entrevistas. No mantiene presencia activa en redes sociales. No protagoniza filtraciones ni cultiva alianzas mediáticas. Y sin embargo, pocas figuras tienen tanta incidencia sobre el rumbo que toma la presidencia. Se ha dicho que es la única persona capaz de reconducir a Trump cuando sus impulsos amenazan con desviar la agenda institucional. No lo hace con enfrentamientos públicos, sino con firmeza en privado y una intuición política que pocos igualan.

President Donald J. Trump in The Situation Room, June 21, 2025

Sus detractores dentro del partido la han subestimado más de una vez, solo para descubrir que sus advertencias eran certeras. En una anécdota reciente que ha circulado en círculos políticos de Washington, Wiles frenó una maniobra de Elon Musk para obtener influencia en la narrativa comunicacional del Gobierno. Musk, habituado a imponer condiciones desde el poder de sus plataformas digitales, encontró en Wiles un muro infranqueable. Con argumentos sencillos pero demoledores, ella convenció al presidente de mantener el control del discurso en manos institucionales. No hubo una confrontación pública. No fue necesario. Bastó una reunión privada y una advertencia clara: «el poder no se alquila».

Quienes trabajan junto a ella destacan su templanza, su capacidad organizativa y su visión de conjunto. En momentos de crisis, mientras otros asesores discuten o se pierden en detalles técnicos, Wiles se mantiene en silencio, evaluando el panorama. Cuando habla, lo hace con frases cortas, directas. Y con una autoridad que no proviene del cargo, sino de la confianza que ha cultivado durante años.

En un escenario político cada vez más dominado por la espectacularidad, el perfil bajo de Susie Wiles resulta casi subversivo. No busca ser admirada, sino eficaz. No persigue titulares, sino resultados. Y quizás por eso ha conseguido lo que pocos han logrado: el respeto sostenido de Donald Trump. Un respeto que no nace del miedo ni de la adulación, sino del reconocimiento hacia una mujer que, desde las sombras, ha sabido mantenerlo en el camino. Así, en un entorno donde la lealtad suele ser volátil y el poder cambia de manos con rapidez, Susie Wiles se mantiene firme. No solo como estratega, sino como garante silenciosa de un orden político que, aunque polémico, sigue girando en torno a su figura discreta y poderosa. En la Casa Blanca de Trump, nadie tiene la última palabra… salvo ella.