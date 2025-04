Maye, la madre de Elon Musk, modelo internacional que triunfa más allá de los 70

Nacida en Regina (Canadá) 1948, Maye Musk es canadiense-sudafricana, tiene una hermana gemela y otros tres hermanos más. Fue cuando tenía apenas dos años cuando su familia se mudó a Pretoria, Sudáfrica, lugar en el que creció y donde comenzó su carrera en el mundo de la moda. Ya en plena adolescencia, a los 15 años hizo sus primeros trabajos como modelo y, a los 20 quedó finalista en el concurso de belleza Miss Sudáfrica.

Gracias a su larga trayectoria en el mundo del modelaje, Maye Musk, madre del dueño de Tesla Elon Musk, se ha convertido en una figura icónica en la moda interaccional. A sus 76 años abarca más de cinco décadas destacando en este ámbito.

Modelo en Nueva York

Es importante mencionar en estas líneas que, recientemente, Maye volvió a colocarse en la primera plana mediática después de cerrar el desfile de la marca oriental Juzui durante la Semana de la Moda de Nueva York.

Maye Musk posando ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

La cita tuvo lugar en The Glasshouse, un rascacielos frente al río en Manhattan, escenario que se convirtió en un perfecto cónclave VIP. Para la especial ocasión, la modelo lució un espectacular y deslumbrante vestido largo de color azul noche y una chaqueta blanca de pelo. La colección presentada por Juzui, que fue titulada como Winter Blooms Whispering, tuvo como protagonistas los estampados florales de invierno, pantalones fluidos y faldas de tul en mini.

Esta no es la primera vez que Musk desfilaba para la mencionada firma porque la veterana modelo ya había trabajado para la marca en otras ocasiones. «A Maye como persona, como mujer, la adoro y la respeto. Ella me inspira y creo que no solo a mí, sino también a muchas de mis clientas en China», dijo Wang, directora creativa de Juzui, en unas declaraciones a USA Today.

Maye Musk en una alfombra roja. (Foto: Gtres)

Maye ha logrado también trabajar en reconocidas casas de moda como Dolce & Gabbana, Christian Siriano y Philipp Plein. Y más allá de su trabajo como modelo, es autora del libro A Woman Makes a Plan, lanzado en diciembre de 2019.

Maye Musk en un desfile de moda. (Foto: Gtres)

Es en este ejemplar donde relata su historia y explica cómo pasó de ser una modelo de moda nupcial a convertirse, en 2017 y con 69 años, en un icono internacional de la moda después de convertirse en embajadora de la marca de cosmética CoverGirl.