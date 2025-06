Mar Flores se ha sincerado como nunca sobre los hombres de su vida. La modelo, a lo largo de su trayectoria en las pasarelas, ha copado numerosos titulares como maniquí y como personaje público tras posar ante las cámaras con muchas de sus parejas, como fue con Carlo Costanzia di Costigliole o con Cayetano Martínez de Irujo. Su historial amoroso siempre ha estado en debate, aunque todo cambió tras conocer a Javier Merino, el padre de sus cuatro hijos pequeños, quien le aconsejó de que diera un paso atrás en su exposición mediática por el daño que le hacían ciertos titulares sobre su intimidad.

Hace dos décadas que la tía de Laura Matamoros decidió apartarse del foco mediático y no hablar más sobre su vida más allá de su faceta como profesional de la moda. Una máxima que rompió hace unos días en una reveladora entrevista en la que se pronunció sobre dos hombres que han formado parte de su pasado y que, además, son los padres de sus hijos: Carlo Costanzia y Javier Merino.

Javier Merino reacciona a la entrevista de Mar

La última aparición pública de Mar Flores y Javier Merino antes de separarse, en febrero de 2016 / Gtres

Desde que comenzara su relación con Mar Flores hasta el último día en el que fueron un matrimonio, Javier Merino siempre ha sido muy discreto y muy reticente con las cámaras de la prensa. En contadas ocasiones ha hecho declaraciones sobre su vida en pareja o sobre su ruptura. De hecho, es sabido que tienen una relación cordial y cercana por el bienestar de sus cuatro vástagos en común.

Hace unos días, en el podcast de Nagore Robles, la consuegra de Terelu Campos comparó sus relaciones con Carlo Costanzia y Javier Merino, que llegaron en momentos muy distintos de su vida. «A veces encuentras a la persona que empatiza contigo. Él no era la persona ni el momento. Yo, entonces, necesitaba apoyarme tanto en alguien que me apoyé y no era la persona correcta. Era el padre de mi primer hijo y objetivo cumplido, porque fui madre», dijo sobre Carlo Costanzia di Costigliole, el padre de su primogénito y con el que no tiene ningún tipo de relación.

Mar Flores y Javier Merino, con el que se casó. (FOTO: GTRES)

Sin embargo, no habló así de Javier Merino, el único hombre con el que se ha casado a pesar de su amplio historial amoroso. Tras el zasca al italiano, la modelo desveló que quien verdaderamente había ejercido del padre de su hijo mayor fue el progenitor de los pequeños de la casa, que conoció a Carlo cuando tan solo era un niño: «Le admiro, no se si él me admira a mí, yo creo que él está impactado con haberme conocido. Me ha seguido cuidando. Es uno de los mejores regalos de la vida. Fue padre de mi hijo mayor, cuando le conocí, Carlo tenía tres años y no tenia una referencia paterna interesante».

Ahora, Javier Merino ha sido captado por las cámaras de Gtres y ha reaccionado a las últimas declaraciones de su ex mujer. Además, ha dejado claro cuál es su verdadera relación con Carlo Costanzia, al que cuidó como un hijo más desde sus comienzos con Mar.