Kim Kardashian y Kate Middleton en el top 10 de los vestidos de novia más caros de la historia

Para la mayoría de las mujeres, su boda es el evento más importante de su vida, ya que con él consiguen hacer uno de sus grandes sueños realidad. Para muchas de ellas el dinero no es un impedimento, de ahí que no les importe la cuestión económica y mucho menos a la hora de comprar su vestido de novia, una prenda que, en el caso de las VIPS, llegan a alcanzar cifras desorbitadas que hacen que su estilismo no pueda estar al alcance de cualquiera, ni tampoco consiga pasar desapercibido.

Hay quien se gasta una verdadera fortuna en su vestido nupcial, exclusivos diseños que pueden suponer un desembolso de millones de dólares. Es el caso de rostros conocidos de la talla de Kim Kardashian, Kate Middleton, Diana de Gales, Khadija Uzhakhovs, Amal Alamuddin, Katie Holmes y Jessical Biel, celebridades y royals que han conseguido posicionar sus looks nupciales dentro del top ten de los modelos más costosos de la historia.

El número uno lo ocupa un exclusivo diseño confeccionado por Renee Strauss de la mano de la conocida joyería Martín Katz, recubierto de diamantes de 150 quilates y que supera los nueve millones de dólares. Le sigue un vestido diseñado por Yumi Katsura que alcanza los 6 millones de dólares al contener oro blanco y perlas entre sus materiales.

En tercera posición se sitúa el modelo que portó la rusa Khadija Uzhakhovs, un vestido recubierto con cristales de Swaroski que llega al millón de dólares, seguido del vestido de 500 mil dólares diseñado por Givenchy que llevó Kim Kardashian en su boda con Kanye West y del que lució Amal Alamuddin el día que formalizó su noviazgo con George Clooney. Se trata de un diseño de Oscar de la Renta que alcanza los 380 mil dólares.

El sexto lugar lo ocupa la inigualable Kate Middlenton, una de las damas más respetadas de la realeza británica que, en su boda con el príncipe William, causó sensación con una pieza de Alexander Mc Queen cuyo valor oscilaba en torno a los 300 mil dólares. Le pisa los talones un ostentoso vestido de platino y seda firmado por Mauro Adami que alcanza los 250 mil dólares y el comentado estilismo de la princesa Diana de Gales el día de su enlace con el príncipe Carlos. La ya fallecida princesa se desprendió de 150 mil dólares con el único propósito de lucir el modelo del respetado David Emanuel.

Al contrario que las mencionadas celebrities, Jessica Biel decidió ponerse en manos de Giambattista para su ceremonia con Justin Timberlake, a quien no dudó sorprender con un diseño de 100 mil dólares; y, finalmente, en décima posición se coloca Katie Holmes, quien confió en el talento de Armani para lucir radiante el día del ‘sí quiero’ con Tom Cruise llegando a desembolsar alrededor de 50 mil dólares.

Sin duda, verdaderas fortunas con las que las mencionadas féminas han conseguido hacer de sus respectivas bodas las más exclusivas de todo el panorama internacional. ¿Conseguirán las nuevas promesas de la crónica social desterrar a las royals? ¿Estarán dispuestas a superar su disparatado desembolso de dinero en un vestido de novia?