Alba Díaz se posiciona sobre la posible boda de su madre

Alba Díaz ha sido preguntada por el sorprendente rumor que hace días viene circulando por diversos mentideros de la crónica social: la posible boda Vicky Martín Berrocal con Joao Viegas. Lo cierto es que la exmujer de Manuel Díaz El Cordobés ha encontrado el amor en la figura de este atractivo empresario portugués. Tanto es así que no ha dudado en hacer las maletas y marcharse a vivir al país vecino y empezar nuevos e ilusionantes proyectos vitales.

Rara es la vez que Vicky no habla maravillas de su novio cuando se le pregunta por esto en entrevistas. Prefieren llevar su romance con discreción pero están locamente enamorados el uno del otro. Esto ha dado pie a pensar que pronto podrían dar un paso más en su relación sentimental y pasar por el altar. Cuando se les cuestiona por una posible boda, los dos tiran balones fuera y ríen, pero no descartan en absoluto esta posibilidad. ¿Qué pensará la hija de la diseñadora cordobesa y el torero sobre que su madre vuelva a contraer nupcias con otro hombre? Nada mejor que preguntárselo.

Alba acudía al concierto de Nicky Jam y lo hacía apenas unos días después de que su madre, Vicky Martin Berrocal, anunciase su deseo de casarse. La joven se mostró discreta, sin querer manifestar su opinión, aunque sí dijo que el mensaje que había transmitido su madre para todos aquellos que sintiesen problemas por una cuestión de obesidad había sido muy positivo. Así pues, más silencio para seguir alimentando los rumores de campanas de boda.

Alba Díaz se declara a Nicky Jam

Respecto al artista puertorriqueño, la influencer aseguró que “Le amo”. Lo cierto es que Nicky Jam hizo un show que satisfizo a todo el público que se dio cita en el WiZink Center de Madrid. En los últimos meses se ha vuelto a situar en primera línea gracias a su música, que sigue siendo toda una referencia en el género urbano. Además, ha consolidado su carrera con recientes colaboraciones junto a incipientes artistas como Bizarrap o Jhay Cortez.

En el plano sentimental, Nicky Jam ha sido noticia por su nuevo noviazgo junto a la bellísima modelo venezolana Genesis Aleska. Ambos se conocieron durante el rodaje del videoclip de X, una de las canciones más famosas del cantante. Su idilio cogió forma cuando él la invitó a La Industria, uno de sus restaurantes, especializados en postres y café.

No ha corrido tan buena suerte en el amor Alba Díaz, que tras su ruptura con Javier Calle no ha vuelto a encontrar a quien le complemente. No obstante, la joven parece estar disfrutando plenamente de esta nueva etapa soltera, aprovechando al máximo su tiempo de ocio, tal y como ha quedado demostrado con su presencia en el concierto de Jam.