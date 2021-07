Vicky Martín Berrocal ha perdido casi 20 kilos de peso en tan solo unos meses. Con mucho esfuerzo, tesón y fuerza de voluntad aceptó el reto de conseguir su mejor forma física. Un trabajo que ha hecho posible Crys Díaz, su entrenadora personal. Sin embargo, algo no ha cuadrado a la hora de presumir de tantos meses de sacrificio.

La última foto subida por Vicky Martín Berrocal y que su entrenadora ha utilizado para presumir de cambio físico no es reciente. Se trata de una instantánea perteneciente a una sesión de fotos que la andaluza se hizo en Ibiza en el año 2017. Basta con echar un vistazo a su Instagram para comprobar que pertenece a una calurosa noche estival en la bahía ibicenca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal)

A pesar de que la imagen en cuestión no es actual, su preparadora física ha destacado la gran evolución que ha tenido su clienta. Y es que Vicky Martín Berrocal ha sido capaz de perder 18 kilos desde que empezó su entrenamiento. Eso está fuera de toda duda y así de orgullosa se mostraba Dyaz: «El 6 de enero este cañón empezó un reto de entrenamientos y alimentación saludable. ¿Resultado? – 18 kg, más feliz, más energía, mejor piel, mejor todo…». Además, avanza que ahora en verano no va a entrenar y le concede algunos privilegios más en materia de alimentación: «Ahora toca disfrutar. El 1 de septiembre estaremos de vuelta para conseguir más cosas. No fue fácil pero sí real».

Durante todos estos meses de entrenamiento, la madre de Alba Díaz ha ido colgando algunas imágenes en las que se aprecia con claridad su metamorfosis física. Una silueta más estilizada, delgada y definida es el cambio más palpable en ella. Algo que no ha pasado desapercibido para sus seguidores, que la elogiaban mediante comentarios en sus imágenes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal)

En lo que a su vida se refiere, continúa cómodamente instalada en Portugal, adonde se mudó hace algunos meses. El culpable fue el empresario luso João Viegas Soares, que le robó el corazón y junto a quien está viviendo una bonita historia de amor.

Vicky Martín Berrocal sigue los pasos de su hija, quien también culminó su cambio físico tras unos duros meses de entrenamiento. Alba Díaz habló en su Instagram sobre este proceso, reconociendo que «cuesta mucho cerrar el pico y entrenar». Todo trabajo tiene su recompensa y Alba ha conseguido hacer del deporte el motor de su vida. Es consciente de la pereza que puede llegar a generar hacerlo, pero solo por el premio final merece la pena: «Sé que cuesta, pero es una hora al día. Me siento tan bien cuando cojo rutina que entro en un bucle de comer sano y entrenar, y ahí es cuando empiezo a adelgazar», explicaba a sus fans. No obstante, madre e hija apostaron por diferentes entrenadores para su puesta a punto. El de la influencer habló con Look sobre cómo había conseguido Alba cambiar su estética.