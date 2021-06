Alba Díaz se gradúa y comparte una especial fotografía junto a sus padres

Este viernes Alba Díaz vivió uno de los días más felices de su vida. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’, se ha graduado en la Univerisad. Pese a que la diseñadora y el torero pusieron punto final a su historia de amor, lo cierto es que siempre han mantenido una buena relación de amistad desde hace dos décadas. De hecho, lo volvieron a demostrar de nuevo cuando acudieron juntos al esperado evento en el que la joven fue la protagonista indiscutible de la jornada.

La influencer ha finalizado sus estudios tras cuatro años estudiando Business & Communication en el College for the International Studies de Madrid, grado que cursó durante un año en París. A través de las redes sociales, Alba ha compartido la bonita estampa en la que aparecen los 3 posando sonrientes. “Mi suerte”, ha escrito con mucho cariño la recién graduada. También, ha revelado que han sido los “mejores años de su vida”, y no es de extrañar porque además de cumplir sus sueños ha podido conocer a los que hoy en día forman parte de su círculo de amigos.

Para la especial ocasión, Alba Díaz apostó por un ‘look’ compuesto por una chaqueta larga con abertura central y un pantalón de traje en color verde menta, firmado por su madre. Además, el conjunto contó con un cinturón del mismo tejido que marcó más su figura. En cuanto al peinado, optó por un sencillo recogido con la raya en medio. No solo se dejó ver con este modelito, pues también lució la tradicional toga negra con la que recogió el esperado título universitario. Incluso posó de una manera muy divertida cuando tuvo que subir al escenario a por el diploma por el que tanto ha peleado estos últimos años.

Por su parte, Vicky Martín Berrocal, lució un traje formado por una blazer entallada y un pantalón en color blanco, que combinó con una blusa fruncida de cuello redondo con ribete desigualado del mismo tono. Su padre, Manuel Díaz, llevó una chaqueta a juego con unos pantalones en azul marino. Juntos, posaron sonrientes ante el objetivo de la cámara, demostrando la buena sintonía y complicidad que tienen.

Al finalizar la ceremonia, se trasladaron a un restaurante de la capital para festejar este importante día. No estuvieron solos, pues también asistieron Rocío Berrocal o Virgia Troconis. “Un día más para sentirnos orgullosos de ti y celebrar la vida. Nunca dejes de creer en tu valía y en la posibilidad de alcanzar tus sueños”, ha escrito el torero a través de las redes sociales.

Quien también ha dedicado un bonito mensaje a Alba Díaz ha sido Rocío Martín Berrocal. “Gran día para la reina de nuestra casa. Enhorabuena por todos estos años de esfuerzo y constancia. Hoy llega tu recompensa. Orgullosa de ti… Y enhorabuena a tus padres por lo bien que lo hicieron”, ha expresado con cariño.