Zara sigue siendo una de las firmas favoritas por anónimas y celebs. Aunque su catálogo ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y ha incorporado en su repertorio prendas cómodas para estar en casa y trabajar de una manera más confy, también sigue sorprendiendo con colecciones que enamoran a todos los que la ven. Hace unas semanas, la firma capitaneada por Amancio Ortega desvelaba su unión con la firma de boxeo Everlast, creando una colección tan polivalente que no solo es perfecta para saltar al ring o ir al gimnasio. Si todavía no has caído rendida ante estas prendas, aún estás a tiempo y, para inspirarte, nadie mejor que Alba Díaz.

La joven influencer está siempre al tanto de las últimas tendencias, como ha demostrado este mismo viernes. La hija de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Vicky Martín Berrocal ha dado comienzo al fin de semana con una comida íntima y fashion. A pesar de que lleva un outfit de lo más casual, vaqueros claros de campana y jersey beis a rayas, Alba ha sabido darle un toque de lo más especial. ¿Cómo? Con una de las prendas de Zara y Everlast.

Concretamente, ha lucido la más aplaudida de esta pequeña colección, el trench. Un abrigo perfecto para entretiempo que no deja indiferente a nadie. Se trata de una gabardina de color camel que destaca por el gran logo de la marca en la parte de la espalda. Elegante sí, pero también atrevida y rompedora.

Su precio es de 79,95 euros, siendo la prenda más cara de la colección. La mala noticia es que está agotadísimo, no está disponible en ninguna de sus dos tallas (XS-S y M-L), al menos de manera online. Si te gustaría tenerlo en tu armario, es posible que Zara lo vuelva a sacar a la venta, viendo su éxito y lo bien que combina con todo, como demuestra Alba Díaz.

A pesar de su juventud, siempre ha destacado por su estilo. Algo de ‘culpa’ tendrá su madre, que supo reinventarse y convertirse en una aplaudida diseñadora. Una profesión a la que Alba le tiene un cariño especial y es que no solo se ha convertido en la mejor modelo para los diseños de su madre, sino que también ha llegado a desfilar en la pasarela.

Una colección deportiva muy especial

Alba Díaz no es la única celeb que tiene este codiciado trench. Laura Matamoros también ha presumido de él en sus redes sociales, en su caso combinándolo con un look total black.

Esta colección cápsula que ha triunfado tanto tiene entre sus filas una camisa igual de rompedora, con un estampado de rayas, bolsillo delantero con el logotipo bordado de Everlast, cerrada con botones y un original bajo asimétrico. ¿La tendrá Alba Díaz en su armario? De ser así seguro que más de uno está esperando a que se la ponga y lo comparta para ver cómo combinarla y triunfar.