Zara te viste para subir al ring

El ejercicio es básico para llevar una vida sana y feliz. Eso es algo que los expertos, médicos y entrenadores llevan años insistiendo, pero que ha quedado aún más el relevancia en los últimos meses, donde las actividades realizadas fuera de casa han quedado en un segundo plano para pasar mucho más tiempo en el hogar. Aún así, son muchos los que aprovechan y utilizan esas pequeñas escapadas para hacer algo de deporte, ya sea al aire libre o en centros deportivos. Gracias a las medidas de seguridad de todos ellos, se puede continuar una rutina o aprender una nueva disciplina. Son muchas las que han triunfado en los últimos meses, pero hay una que destaca entre todos: el boxeo. Este deporte de contacto se ha convertido en el favorito de muchas celebs para ponerse en forma y es que además de quemar muchas calorías, es divertido y tonifica gran parte de los grupos musculares. Y ahora, gracias a Zara, tiene un aliciente extra.

La firma de Inditex ha vuelto a dejar a sus fans con la boca abierta con su última apuesta, con la que deja claro que las prendas deportivas y comfy no ha hecho más que llegar. Zara acaba de lanzar una colaboración con la firma de boxeo ‘Everlast’, que no solo es una gran opción para ponerse los guantes, también para salir a la calle o estar en casa teletrabajando. Una colección polivalente a más no poder en la que el chándal es el gran protagonista y no solo para ejercitarse, también para ser combinado de cara a planes menos hogareños o deportivos.

Son un total de siete prendas en las que los pantalones deportivos, las sudaderas -con y sin capucha- y los chalecos dejan paso a un original trench solo apto para las más atrevidas. Se trata de una gabardina de color camel que destaca por el gran logo de la marca en la parte de la espalda. Elegante sí, pero también atrevido y rompedor. De un estilo similar es la camisa de esta colección cápsula, con un estampado de rayas, bolsillo delantero con el logotipo bordado de Everlast, cerrada con botones y un original bajo asimétrico.

Todo ello, sin tener en cuenta en trench, pertenecen a una paleta cromática clásica protagonizada por los negros, grises y azules marino, por lo que combinan con todo.

Los precios están en la línea de la Zara y oscilan entre los 25,95 a los 79,95 euros, siendo la prenda de mayor precio el trench camel. Al tratarse de una colección nueva, no se encuentra en rebajas y es probable que sus precios se mantengan hasta el final y es que se trata de un mix de lo más atractivo con el que la firma de Amancio Ortega demuestra que el deporte y el boxeo también pegan en el día a día.