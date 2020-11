Tendencia Comfy: moda para ir cómoda en casa y fuera de ella

En un abrir y cerrar de ojos, parece que palabra Comfy se ha infiltrado en las webs de todas nuestras marcas favoritas como si fuera una categoría más de ropa, equiparable incluso a las prendas de abrigo o de deporte, y es que cada vez hay más gente que busca prendas acordes con este estilo ¡tanto para estar por casa como para salir a la calle! es la tendencia Comfy o ropa para ir cómoda a cualquier parte.

Si no sabes de lo que hablamos, es porque aun no has hecho ninguna compra de este tipo… ¡pero espera! Porque puede que tengas prendas en casa acordes a esta tendencia y todavía no lo sepas. Sigue leyendo para poder rescatar de tu armario toda esa ropa que ahora se ha puesto de moda ¡y te aseguramos que pasarás el invierno más cómodo y estiloso de tu vida!

La palabra Comfy, que no es otra cosa que el diminutivo en inglés del término ‘Comfortable’, cuyo significado es cómodo, ya no solo define el estilo al que todos nos sumamos al llegar a casa y que consiste en quitarse toda clase de prenda que nos apriete… ya sean medias, jeans tipo pitillo y ropa interior ajustada.

Sino que ahora engloba toda una categoría de prendas que promete liderar la mayoría de compras de Navidad sea para quién sea ¡pues parece que a todo el mundo le gusta! Y es que más que una tendencia, es una filosofía que con la llegada de la pandemia se ha hecho más presente e importante: el bienestar y la comodidad son claves para estar a gusto en nuestras casas para así sentirnos más relajados y sin presión.

¿En qué se basa la tendencia comfy?

Así pues… ¿hablamos de pijamas? ¡Para nada! Hablamos de repensar las prendas que nos ponemos habitualmente en una nueva versión más suave, sin costuras que aprieten, sin marcar la figura… Ropa en la que nos sintamos a gusto tanto en casa como en la calle ¡por mucho frío que haga! Estas prendas suelen incluir borreguito, tejido tipo chándal, lana o algodón y suelen ser holgadas y oversize.

¿Y por qué ahora está en auge el gusto por ir en chándal si no es algo novedoso como tal? La respuesta la encontramos en la cantidad de personas que han tenido que trasladar su espacio de trabajo a su propio hogar, estando inevitablemente siempre cerca tanto de la cocina, como del baño e incluso del lugar más ‘comfy’ de todos: nuestra querida cama.

Así que no se trata de simplemente ir en chándal, se trata de tener ropa bonita pero cómoda en la podamos atender una videollamada pero estando cómodos y sintiéndonos calentitos, pero con la que también podamos salir a la terraza de un bar con algún amigo para tomar una bebida caliente y ponernos al día.

¡Y lo curioso es que esta tendencia no ha nacido de la noche a la mañana! Si no que aparece como una necesidad que se ha estado gestando durante los últimos meses desde que los psicólogos de todo el mundo empezaran a recomendar no estar todo el día en pijama en caso de confinamiento para mantener el estado de ánimo positivo y la productividad alta.

¿Dónde buscar esta ropa?

En miles de lugares, porque al ser tendencia está en muchas tiendas de barrio, de centros comerciales, física y online… Si buscas en la web de tu tienda favorita, seguro que también puedes encontrar esta categoría y puedes empezar a probar cómo te sientes en este perfecto equilibrio entre la comodidad y el estilo. ¿A qué esperas para sentirte bien las 24 horas del día? Cuando lo pruebes, no querrás dejar este estilo.