5 ejercicios para perder peso casa sin ningún tipo de material de gimnasio

Hacer ejercicios en casa sin ningún tipo de material de gimnasio es la manera más directa de perder peso. No hay excusas que valgan ante una forma de ejercitar el cuerpo que no necesita nada para funcionar. Ropa deportiva o ni eso, si vivimos solas. Un poco de tiempo y seguir un horario concreto para poder disfrutar de una actividad totalmente necesaria y saludable sin esfuerzo, solo un poco de fuerza de voluntad. Si te enfrentas a un cierre de gimnasios o no quieres llenar tu salón de material de gimnasio, toma nota de estos ejercicios para poder peso en casa.

Los mejores ejercicios para perder peso en casa sin ningún tipo de material de gimnasio

Los Jumping jacks nos ayudarán a perder peso y realizar un ejercicio cardiovascular imprescindible par el cuerpo. Este ejercicio es fácil de realizar da un salto y aterriza con los pies separados en forma de A, mantén las manos levantadas hacia el cielo. Sigue dando otro salto y vuelve a la posición inicial. Lo ideal es realizar 3 sets de 15 repeticiones para empezar.

El escalador nos servirá para eliminar la grasa de la barriga y fortalecer las extremidades. Colócate con los brazos estirados y las palmas de las manos apoyadas en el suelo, el cuerpo recto y los dedos de los pies dando soporte. Empieza este ejercicio doblando la rodilla derecha y llévala hasta la altura de tu pecho mientras mantienes la otra pierna recta y la tripa dura. Repite la operación, devuelve la pierna a la posición original.

Las sentadillas son un clásico para ponerse en forma y conseguir unas nalgas de acero. Podemos apoyarnos en la pared para conseguir mantener la espalda recta, dobla las rodillas, baja y sube como si te estuvieras sentando en una silla. Conseguirás de esta forma reforzar esta parte del cuerpo hasta que consigas reforzar las piernas y la espalda. Puedes hacer unas tandas de 3 por 15. De esta manera empezaremos a notar algunos resultados inesperados en menos tiempo.

La plancha es uno de los ejercicios necesarios para conseguir unos abdominales de ensueño. La posición de este ejercicio es muy fácil de realizar. Colócate apoyada en los antebrazos y en los dedos de los pies, mientras el resto de tu cuerpo forma una tabla dura y recta. Aguanta en esta postura de 25 segundos a 1 minuto y repite, haz unas 5 tandas para conseguir resultados, cuanto más tiempo aguantemos en esta aposición mucho mejor.

Los abdominales nunca fallan. Realizar una tanda de abdominales es algo imprescindible si queremos ponernos en forma. Es una manera sencilla de reforzar esta parte del cuerpo, pero también la espalda que se verá afectada por una posición que ayudará a mover el cuerpo siguiendo su camino. Subir y bajar haciendo fuerza con la espalda y la parte de los abdominales es imprescindible.

Estos 5 ejercicio nos servirán para lucir un cuerpo de escandalo y hacer ejercicio en cualquier lugar. Sin importar que estemos en un gimnasio o en casa, el resultado será el mismo, ponerse en forma fácilmente con un poco de fuerza de voluntad.