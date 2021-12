Kate Middleton, lista para cantar villancicos en Navidad con un ‘total look’ rojo

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y qué mejor manera que dar el pistoletazo de salida a una época tan bonita que con un festival de villancicos. Esto es lo que han hecho los duques de Cambridge durante esta misma tarde, acudiendo a la Abadía de Westminster para ejercer como perfectos anfitriones de un evento propio de la fecha.

Together At Christmas ha tenido lugar esta misma tarde en Londres con el objetivo de valorar el increíble trabajo de quienes han estado en primera línea durante la pandemia, incluyendo a trabajadores benéficos, maestros y voluntarios. Una cita de lo más especial y con un gran valor sentimental para la que Kate Middleton ha apostado por un look de lo más navideño. El rojo es el color de esta época del año por excelencia, motivo por el que la Duquesa ha querido hacer gala de su buen gusto estilístico luciendo un vestido tipo abrigo de cuerpo ceñido, abotonado y con un lazo a modo de adorno en el pecho que según The Daily Mail rondaría las 640 libras, es decir, 740 euros. Una acertadísima elección que ha combinado con unos pendientes con flecos de diamantes y zafiros de la mismísima reina Isabel, unos stilettos y un bolso reciclado de ante rojo de Miu Miu, el cual ya utilizó por primera vez en septiembre de 2016. En cuanto al peinado y al maquillaje, la cuñada del príncipe Harry se mostró muy sencilla decantándose por unas ondas al agua y un make up no muy marcado con disimulado labial rojizo que dejaba ver a la perfección sus facciones.

Quien tampoco ha querido perderse la cita ha sido el príncipe Guillermo. Pese a tener una apretadísima agenda oficial, el futuro heredero al trono británico acompaña a su esposa siempre que puede y esta vez no iba a ser menos. Enfundado en un traje azul noche con una corbata de tonalidad similar al traje de su esposa, el primogénito de Carlos de Inglaterra se mostró encantado de estar en el festival y de compartir una agradable tarde con todos los allí presentes.

Este tradicional servicio navideño contará con la actuación de grandes estrellas musicales de la talla de Ellie Goulding y Leona Lewis, y aunque ha sido desarrollado por BBC Studios Events Productions, se transmitirá en ITV a las siete y media de la tarde (20:30 en España) en Nochebuena. Esta grabación pasará a formar parte del especial bautizado como Royal Carols: Together At Christmas, del cual los Duques son los grandes protagonistas. Ya es costumbre que en Navidad se emita un especial de Navidad dedicado a los Windsor, algo de lo que se encargaba la BBC. No obstante, fueron los duques de Cornualles y los de Cambridge quienes se negaron a que el canal continuara con ese papel, ya que anteriormente habían publicado la serie The Princes and the Press, en la cual consideraban que se daba credibilidad a “informaciones exageradas e infundadas” sobre los miembros de la Familia Real.