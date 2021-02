La doble ‘K’ está muy cerca de ser historia. O lo que es lo mismo, Kim Kardashian y Kanye West están a punto de firmar el divorcio. La noticia lleva resonando en las redacciones de medio mundo durante las últimas semanas, haciéndolo con más fuerza desde que se filtrase hace una semana que la socialité ya había pedido el divorcio de manera formal al rapero. Pese a que no hay nada en firme, lo ideal es irse acostumbrado a que el amor entre ellos se acabó. Uno de los matrimonios más poderosos y mediáticos será historia dentro de poco y a los fans de la pareja solo les quedará ver el álbum de fotos que relata su romance.

Hablar de Kim y Kanye es hacerlo de una pareja tremendamente popular para lo bueno y para lo malo. Ella es una de las celebrities más reconocidas al otro lado del charco. Su popularidad está fuera de toda duda y su influencia también, tanto en redes sociales como en los principales eventos que se organizan en su país. Especialmente fuerte fue su ascenso mediático desde que estrenase ‘Keeping Up With The Kardashians’, el ya manido reality familiar que relata su vida y la de sus hermanas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian)

¿Y qué hay de él? Representante como pocos de la cultura a ritmo de rap, género de gran arraigo en Estados Unidos, Kanye West ha sido durante las últimas décadas uno de los principales estandartes de la música. También de la economía ya que ha puesto en marcha varios negocios y colaboraciones (como la famosas con las zapatillas Yeeezy de Adidas) que le han llenado los bolsillos. Para colmo, su última excentricidad ha sido querer presentarse a las elecciones de los Estados Unidos para gobernar su amado país. Precisamente, varias voces apuntan a que este ha sido el detonante en el matrimonio: «La familia cree que West sufriendo un episodio bipolar. No debe estar tomando su medicación porque siente que le hace ser menos creativo. Kim está devastada. Ella ha trabajado muy duro para ayudarle, pero no dejará que haga esto a sus hijos», se ha comentado.

Kim y Kanye han pasado por muchos escenarios desde que se conocieron pero siempre han llevado a la polémica como compañera de viaje de su relación. Se conocieron a comienzos de los años 2.000 gracias a Brandy Norwood, una amiga común. Al principio desarrollaron una muy buena amistad ya que la Kardashian estaba comprometida con otro hombre. Así hablaba ella del rapero: «Conocí a Kanye en 2002 o 2003. En ese momento él estaba grabando una canción con Brandy y yo era su amiga y recuerdo haber salido algún día con él de fiesta. Poco después ambos hicieron un vídeo juntos, así que tuve la oportunidad de verle unas cuantas veces más, contó Kim años más tarde. Él preguntó a algunos amigos que ‘quién era esa Kim Kar-de-jon’ porque ni siquiera sabía pronunciar mi nombre».

De ser amigos a ser novios. Cupido hizo su trabajo y ambos comenzaron a ser pareja en el año 2012. West se declaró en la letra de una de sus canciones ‘Cold’: «Y lo admito, me había enamorado de Kim, casi al mismo tiempo que ella se había enamorado de él», refiriéndose a Kris Humphries, un matrimonio que solo duró 72 días. Tras varios intentos por llevarlo en secreto, lo acabaron por hacer público.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Tan solo unos meses después, anuncian que están esperando su primer hijo. Era diciembre de 2012 y en primavera de 2013 llegaba al mundo North West Kardashian, la primera descendiente del matrimonio. En noviembre de este año, el músico le pide matrimonio a la madre de su hija en el stadio AT&T Parl de San Francisco mediante un anillo de 15 quilates que hoy en día ya no lleva. Y así fue como contrajeron matrimonio con una espectacular boda en Florencia cuyo gasto ascendió a 12 millones de euros.