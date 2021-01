El matrimonio entre Kim Kardashian y Kanye West está dando sus últimos coletazos de vida. La decisión final ha sido tomada por la celebritie después de muchos meses intentando salvar la relación con el padre de sus cuatro hijos. No aguanta más y tiene tomada una decisión que formalizará en breve: «Él sabe que para ella todo ha terminado. Ya ha tenido suficiente y le ha dicho que necesita espacio para decidir qué hacer con su futuro. Kanye está triste, pero se encuentra bien, sabe que sucederá lo inevitable… y que llegará pronto», comenta una fuente muy cercana a la pareja en la revista ‘People’. La misma persona asegura que «Kim y Kanye están recibiendo asesoramiento y están viendo opciones. Llevan mucho tiempo trabajando en su matrimonio. Caitlyn Jenner y el resto de hermanas han visto a Kim luchar durante el último año y, ante todo, solo quieren que ella y Kanye sean felices», comenta.

Son varios los problemas que hacen desembocar en una decisión tan dolorosa, pero el principal motivo es el trastorno bipolar que sufre Kanye West. Desde que decidiera presentarse como candidato a las elecciones de los Estados Unidos, el rapero mostró un comportamiento inusual en él, algo que acabó con la paciencia de Kim Kardashian y del resto de los integrantes del clan: «La familia cree que está sufriendo un episodio bipolar. No debe estar tomando su medicación porque siente que le hace ser menos creativo. Kim está devastada. Ella ha trabajado muy duro para ayudarle, pero no dejará que haga esto a sus hijos», informó el medio ‘Page Six’.

Una vez se consume el divorcio, Kim Kardashian y Kanye West dejarán atrás un sinfín de polémicas. La primera es el mencionado trastorno de bipolaridad que sufre el cantante. La empresaria ha intentado ayudarle por todos los medios, pero sabe que se encuentra en un ambiente tóxico tanto para ella como para los niños. Lo ha intentado todo, incluso hacer un viaje al Caribe en familia, el pasado mes de agosto, para ver si lograban solucionar sus diferencias. No sirvió de nada.

«No quiere tener nada que ver con ellos. El día del cumpleaños de Kim en Tahití llegó tarde y se fue temprano, no aparecería en ninguna de sus fotos de Instagram. Todo lo que hizo fue traer el holograma de su padre, Robert Kardashian, y luego salió de allí lo más rápido que pudo. Incluso no dudó en insultar a Kriss Jenner llamándola Kris Jong-Un, acusándola de dictadora y de obligarle a acudir a tratamiento psiquiátrico», cuenta otra fuente a ‘People’.

Desde que contrajeran matrimonio en 2014, la pareja se elevó rápidamente a los altares mediáticos. Desde ahí han asistido a multitud de momentos controvertidos. Por ejemplo, cuando fueron abucheados en la Fashion Weeek de París por llegar tarde al ‘front row’ de un desfile que encima era el de Kendall Jenner, hermana de la mayor de las Kardashian. Otra polémica tuvo lugar cuando Kanye decidió que quería convertirse en presidente de los Estados Unidos, algo que podría haber convertido a Kim Kardashian en primera dama, sucediendo a Melania Trump y Jill Biden.

Otro gran punto de conflicto entre ambos ahora es el acuerdo de divorcio. El principal escollo que están encontrando se encuentra en la mansión familiar de Calabasas donde ambos residen. Hace unos años experimentó una reforma integral que coordinó Kanye West. Se trata de un inmueble por el que pagaron 40 millones de dólares, amén de los retoques que la hicieron. El problema radica en que él es dueño de la casa pero ella del terreno sobre el que está construida.

Al margen de esto, los medios estadounidenses están cifrando en 2.000 millones de euros el patrimonio que está en juego con el divorcio de Kim y Kanye. Sin lugar a dudas, se trata del primer bombazo en la crónica social de este 2021.