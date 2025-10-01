Rosalía desafía la moda en París: del pelo de las axilas teñido al velo negro que levita

Rosalía lo ha vuelto a hacer. La cantante catalana se ha convertido en la protagonista absoluta de la Semana de la Moda de París, confirmando que cada una de sus apariciones es un espectáculo tan esperado como los propios desfiles. Esta vez, la artista ha sorprendido con un estilismo inesperado: un vestido blanco satinado de aire nupcial combinado con un velo de tul negro, que no cubría su rostro de manera tradicional, sino que se elevaba en el aire creando un efecto escultural y casi surrealista. Una apuesta rompedora que ha generado titulares y que, una vez más, sitúa a Rosalía como una de las grandes musas de la moda contemporánea.

La cantante, que se encuentra en la capital francesa disfrutando de los desfiles más esperados de la temporada, apareció ante decenas de fotógrafos y fans con este look que no tardó en hacerse viral. El contraste entre el blanco puro del vestido y el negro radical del tul remite a una estética entre novia rebelde y performance artística. Una declaración visual que conecta con la narrativa que Rosalía viene desarrollando en sus últimos meses: no hay límites entre moda, espectáculo y mensaje.

Rosalía en París. (Foto: Gtres)

El vestido, de corte lencero con tirantes finísimos y escote en pico, recuerda al slip dress de los noventa, aunque con un giro mucho más teatral gracias al movimiento del tejido. El tul negro, convertido en protagonista inesperado, aportaba dramatismo y una sensación casi fantasmal, como si de un personaje de Almodóvar o un fotograma de Lars von Trier se tratara. Lejos de ser un accesorio accesorio, el velo en movimiento era un manifiesto: la tradición se retuerce, la feminidad se redefine y la moda se convierte en un escenario de libertad.

Este look llega apenas unos días después de que la artista encendiera las redes sociales al aparecer en otro evento parisino con las axilas teñidas de blanco, un gesto que fue interpretado por muchos como una provocación estética, una reivindicación feminista y, para otros, simplemente una excentricidad. El debate, como suele ocurrir con Rosalía, no se hizo esperar. Y es que la catalana juega con la moda como con la música. La aparición de Rosalía no solo revolucionó a los asistentes al desfile, que no dudaron en sacar sus móviles para inmortalizar el momento, sino que también confirmó algo que ya se sospechaba: la cantante no solo acude a París como invitada de lujo, sino como creadora de tendencia. Mientras otros celebrities desfilan por el front row con looks más predecibles, ella se atreve con estilismos que dividen opiniones pero que siempre dejan huella.

Rosalía en París. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, lo cierto es que cada aparición de Rosalía en París no solo revoluciona la moda, sino que también alimenta la expectación sobre su futuro musical. Sus estilismos recientes, cargados de simbolismo y minimalismo han hecho que muchos fans los interpreten como pistas de una nueva era artística. Y esta vez no ha sido solo cuestión de intuiciones: en pleno encuentro con sus seguidores durante la Semana de la Moda, una fan le gritó «estamos esperando R4», a lo que Rosalía respondió con complicidad: «Muchas gracias, prontito, si Dios quiere». Una declaración breve pero suficiente para encender la cuenta atrás hacia su próximo disco y confirmar que, más allá del espectáculo visual, la catalana ya prepara su regreso musical.