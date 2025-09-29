Rosalía causa furor con el pelo de sus axilas teñido de blanco: ¿moda, rebeldía o exceso?

Rosalía ha vuelto a acaparar todas las miradas en la Semana de la Moda de París, donde ha sido una de las primeras celebridades en asistir a los desfiles que arrancan esta semana. La cantante española ha sorprendido con un estilismo rompedor para el front row del desfile de la diseñadora belga Julie Kegels, compuesto por un dos piezas en blanco y negro: falda tipo pareo con gran abertura y top halter, completado con medias negras con liguero y zapatos con cintas de bailarina. Sin embargo, más allá de la originalidad del conjunto, lo que realmente ha captado la atención de los fotógrafos y seguidores allí presentes, ha sido un detalle inesperado: sus axilas teñidas de blanco.

Esta elección no es casual, ni una simple extravagancia estética; Rosalía lleva años demostrando que le gusta romper con las normas y experimentar con la moda y la belleza. Hace tiempo se atrevió a decolorar sus cejas y ahora ha llevado esta osadía un paso más allá, con un gesto que combina rebeldía y tendencia. No es la primera vez que la cantante muestra su vello sin depilar, ni que desafía los estándares de belleza impuestos a las mujeres, reforzando su mensaje de que la depilación no debe ser una obligación. Las axilas blancas se suman así a su iconografía personal, que incluye manicuras excéntricas, maquillaje llamativo y estilismos que combinan elementos tradicionales con toques futuristas.

Rosalía en París. (Foto: Gtres)

El estilismo con falda pareo y top halter, que parecía un guiño a la deconstrucción de un esmoquin, ha generado reacciones mixtas. Mientras muchos celebran su audacia y capacidad de reinventarse, otros usuarios en redes sociales han mostrado su descontento con comentarios críticos, especialmente por dejar su vello -ahora teñido- al descubierto. Sin embargo, Rosalía se mantiene firme en su estilo, siguiendo los pasos de otras celebridades como Miley Cyrus, Lady Gaga o Janelle Monáe, quienes también han experimentado con el pelo decolorado o de colores, consolidando esta estética como una declaración de libertad y diversión en la moda.

Rosalía ha apostado recientemente por el color blanco en múltiples ocasiones: en la Semana de la Moda de Nueva York para Calvin Klein, en la Gala MET y en la fiesta post-Oscar de Vanity Fair. Su predilección por este color ahora llega hasta un extremo atrevido, teñir el vello de las axilas, consolidando su capacidad de generar tendencias. Además, la artista ha lucido un nail art peculiar, con uñas largas, blancas y accesorios en forma de cruz, evidenciando que cada detalle de su imagen está pensado para marcar estilo y provocar conversación.

Rosalía en París. (Foto: Gtres)

Pero la visita de Rosalía a París no solo ha sido un desfile de moda: también coincide con la antesala de su nuevo disco, cuya fecha de lanzamiento aún no se ha confirmado. La cantante ha ido ofreciendo pistas sutiles a través de sus estilismos, apostando por el blanco y negro y elementos minimalistas que podrían reflejar la estética de su próximo trabajo. La Semana de la Moda de París se convierte así en una plataforma perfecta para Rosalía, donde cada look no solo rinde homenaje a los diseñadores, sino que también anticipa el tono de su nueva era musical, con un minimalismo que combina piano, moda y estética rompedora.