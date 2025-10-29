A pesar de que han pasado casi 30 años desde su muerte, la figura de Diana de Gales sigue acaparando titulares en todo el mundo. La madre de los príncipes Guillermo y Harry fue una de las personalidades más destacadas de las décadas de los 80 y 90, por su forma de hacer las cosas y por su estilo. Todavía hoy se siguen replicándose sus estilismos de manera recurrente y sus hijos la tienen muy presente e intentan que su legado no se olvide, tanto dentro de su familia como fuera.

La primera esposa del rey Carlos III se ha convertido en protagonista secundaria de la inesperada entrevista que el Rey Juan Carlos I ha concedido a un conocido diario francés. Unas declaraciones que el padre de Felipe VI ha dado aprovechando la próxima publicación de sus memorias. El libro está previsto que salga al mercado dentro de pocas semanas, tanto en Francia como en España.

Diana de Gales durante unas vacaciones en Mallorca. (Foto: Gtres)

Aunque Juan Carlos I ha hablado de muchas cuestiones en esta entrevista -como sobre sus planes iniciales cuando se marchó a Emiratos Árabes o sobre su papel en la Transición-, uno de los temas que ha llamado la atención ha sido lo que ha dicho sobre Lady Di, con quien coincidió en varias ocasiones a lo largo de los años. De hecho, se llegó incluso a hablar de un posible romance entre ambos -así lo asegura Lady Collin Campbell, que dice que Diana le confesó a su guardaespaldas que Juan Carlos había coqueteado con ella-. Un flirteo nunca confirmado pero que estuvo alimentado por constantes rumores durante años. Ahora el Rey Juan Carlos ha negado categóricamente cualquier relación romántica con Diana y ha dado un paso más al definirla como una persona distante.

Debido a los vínculos familiares entre los Borbones y los Windsor y a la relación institucional, los entonces príncipes de Gales pasaron varios veranos en Mallorca, donde fueron recibidos por los Reyes Juan Carlos y Sofía en el Palacio de Marivent. Vacaciones que han dejado imágenes para el recuerdo, sobre todo, de Diana muy pendiente de sus dos hijos, pero también de la buena sintonía entre las dos familias reales, en especial, después del plantón de los Reyes a la boda de los príncipes por la cuestión del inicio de la luna de miel de Carlos y Diana en Gibraltar.

Los anteriores príncipes de Gales en Mallorca. (Foto: Gtres)

Las palabras de Juan Carlos I sobre Diana

A Diana de Gales siempre se ha considerado como una reina de corazones. Una persona cercana y atenta, amable con todos los que se acercaban a ella. Más crítica fue durante su vida con los reporteros, por la constante persecución a la que se vio sometida a lo largo de los años, hasta su trágico final en París. Sin embargo, ahora Juan Carlos I ha desmontado esta imagen de Lady Di.

El padre de Felipe VI define a la princesa como «fría, taciturna, distante, salvo en presencia de los paparazzi». Unas palabras que dejan claro, al menos por su parte, que no hubo ningún tipo de implicación romántica entre ambos, a pesar de las especulaciones que les han perseguido durante los últimos años.