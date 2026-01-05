Claudia Osborne sopla 37 velas en familia mientras Bertín se deja llevar por un nuevo amor

Claudia Osborne, hija de Bertín Osborne y Sandra Domecq, ha celebrado este domingo su 37 cumpleaños en el marco de las fiestas navideñas, un periodo que todavía continúa y que la familia ha aprovechado para reunirse. La celebración, de carácter íntimo, tuvo lugar en su hogar y contó con la presencia de su marido, José Entrecanales, y de sus dos hijas, Micaela y Violeta, quienes se convirtieron en las protagonistas del día junto a la homenajeada.

A través de sus redes sociales, Claudia ha compartido algunas imágenes de la celebración. En una de ellas, Entrecanales aparece llevando la tarta acompañado de las niñas, vestidas con petos vaqueros a juego y jerséis que combinaban entre sí. En otra fotografía, Claudia aparece soplando las velas con Micaela y Violeta a su lado, un momento que refleja la cercanía y complicidad familiar que ha caracterizado la jornada. Junto a las publicaciones, la propia Claudia ha escrito: «Esto son los 37», dando inicio de manera simbólica a un nuevo año para ella y su familia.

El cumpleaños de Claudia coincide con otro evento familiar cercano: el de su hija menor, Violeta, que cumplirá dos años el próximo 22 de enero. La pequeña, nacida en 2024, ha crecido rápidamente y se ha consolidado como un miembro central en la vida familiar de Claudia y José. Micaela, la hija mayor, nació en junio de 2022 y es la séptima nieta de Bertín Osborne, consolidando el vínculo entre las diferentes generaciones de la familia. Las imágenes compartidas por Claudia muestran a ambas niñas jugando y disfrutando de la celebración, reforzando la idea de una familia unida y presente.

Claudia Osborne y José Entrecanales contrajeron matrimonio el 2 de octubre de 2021 en la iglesia de San Miguel, en Jerez de la Frontera, tras algo más de un año de relación. Desde entonces, han construido un hogar centrado en la crianza de sus hijas y en la vida cotidiana, manteniendo un perfil discreto en los medios de comunicación. Este cumpleaños se enmarca en la continuidad de esa vida familiar, priorizando los momentos compartidos por encima de la exposición pública.

Sea como fuere, lo cierto es que la celebración también contó con la participación de Ana Cristina Portillo, hermana menor de Claudia, quien ha compartido igualmente imágenes del momento y ha dedicado un mensaje de felicitación: «Feliz cumpleaños». La cercanía familiar y la continuidad de las celebraciones navideñas han permitido a Claudia y a su entorno disfrutar de un inicio de año cargado de encuentros y actividades propias de estas fechas. , Todo ello, eso sí, en mitad de rumores sobre la nueva ilusión sentimental de Bertín Osborne, quien estaría enamorado de Sofía, una joven de origen brasileño y holandés de 28-29 años. La relación, según Luis Rollán en Telecinco, estaría consolidada dentro del círculo íntimo del cantante, con encuentros en casa de amigos y eventos sociales, y Bertín se muestra volcado y muy feliz con su nueva pareja.