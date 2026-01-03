Bertín Osborne estrena novia: todas las mujeres que han pasado por la vida del cantante

Bertín Osborne vuelve a estar enamorado, concretamente de una joven de origen medio brasileño y holandés a la que saca 42 años. De hecho, la chica en cuestión, -comercial de un concesionario de coches en Marbella-, ya estaría de lo más integrada dentro del círculo íntimo del cantante.

«Está enamorado. Me lo ha ido contando gente de El Rocío muy cercana», desvelaba Luis Rollán en Telecinco. «No es la primera vez que está con esta chica. Es de origen mitad brasileño y holandés. Tiene 28-29 años, guapísima, simpática. Ojos verdes. Está muy volcado con ella y han estado en casa de amigos y en la fiesta de invierno de El Turronero», aseguraba el colaborador en Fiesta.

Bertín Osborne. (Foto: Gtres)

La nueva ilusión de Bertín Osborne: una joven de 29 años

«Él la está presentando a sus amigos y más conocidos. Todos saben de la existencia de Sofía. Así se llama su nuevo amor. La gente más íntima, se la ha presentado y se ha mostrado muy cariñoso. Dicen que está más feliz que nunca. Está como si tuviese 20 años. Es su nueva ilusión», señalaba al respecto. De hecho, el colaborador ha insistido en que Osborne está viviendo un momento muy bonito, habiendo presentado a su nueva novia a todos sus amigos con total normalidad.

Fabiola Martínez. (Foto: Gtres)

Sin embargo, el intérprete todavía mantiene un importante frente abierto con su ex, Gabriela Guillén, con quien no termina de firmar la paz. De hecho, ella acusa al padre de su hijo, -quien está a punto de cumplir dos añitos este próximo 31 de diciembre-, de no haberle visto estas Navidades. Así, parece que todavía no llegan a un acuerdo. «Es un asunto que tiene un proceso con sus cosas burocráticas y que está frente a la Corte, de juicio», ha argumentado Guillén tajante en una reciente entrevista para la revista ¡Hola!

Gabriela Guillén. (Foto: Gtres)

Los otros amores en la vida del cantante

Fue durante un rodaje para la conocida marca de moda «El Capote» cuando el cantante coincidía por primera vez con la paraguaya. Sin embargo, hasta el 2023 no se hizo público este romance, cuando descubrimos que Osborne iba a ser padre por séptima vez. Lamentablemente, la relación no terminó de prosperar y ambos se vieron en vueltos en una gran polémica sobre si el artista estaba cumpliendo o no con sus responsabilidades.

Son dos las ocasiones en las que Bertín ha pasado por el altar; la primera en 1977 con Sandra Domecq, con la que tuvo cuatro hijos: Cristian (que falleció poco después de nacer), Alejandra, Eugenia y Claudia. Y la segunda, en 2006, cuando el intérprete se casó en una ceremonia secreta con la modelo Fabiola Martínez, con la que tuvo dos hijos: Kike y Carlos. Este último matrimonio duraba hasta 2021, cuando los dos anunciaron que su relación llegaba al final debido a «un desgaste natural, problemas de convivencia y ciertas dificultades a las que tuvieron que enfrentarse por el camino».

Ana Obregón, Mar Flores y Paloma Lago. (Foto: Gtres)

Por otro lado, a lo largo de los años a Osborne se le han adjudicado diversas conquistas como las telecinqueras Sonia Arenas y Chábeli Navarro, e incluso famosas de la talla de Terelu Campos y Ana Obregón. Pero también las modelos Mar Flores y Paloma Lago, si bien ninguno de estos idilios ha llegado a confirmarse.