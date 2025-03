El príncipe Harry está completamente «devastado» tras poner fin a su etapa en Sentebale, una organización benéfica que fundó en el año 2006 junto al príncipe Seeiso de Lesoto en el sur de África. Sin embargo, la polémica ha puesto fin al sueño del hijo de Carlos III que se ha visto obligado a dejar sus funciones en este proyecto social que, en cierta manera, honraba a su madre, la siempre recordada Lady Di.

La labor social de Sentebale en el sur de África

Hace unas horas, el hermano de Guillermo de Inglaterra mandó un comunicado en el que explicó con todo lujo de detalles su salida de Sentebale, una organización que, según su página web, «es un integral a niños y jóvenes, incluidos los que viven con el VIH/SIDA y que consta de atención sanitaria, competencias vitales, educación, defensa de derechos, formación profesional y resistencia al cambio climático en Lesoto y Botsuana»: «Desde nuestra fundación en 2006, nos hemos guiado por soluciones informadas por los niños, sus cuidadores y los jóvenes a los que servimos, para abordar tanto los problemas sistémicos profundamente arraigados, como las necesidades individuales de cada momento. Esto, unido al poder de convocatoria de los cofundadores, nos permite lograr un impacto extraordinario».

Concretamente, esta organización benéfica apoya principalmente a niños y jóvenes con situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, proporciona y facilita «atención integral a jóvenes, incluidos los que viven con el VIH/SIDA y problemas de salud mental, así como formación profesional y competencias empresariales». Tal y como describe su web, es un proyecto social que está en continuo crecimiento ya que recientemente, tal y como apuntan, «han ampliado sus actividades a la regeneración de paisajes para mitigar el impacto adverso del cambio climático en los recursos naturales de los que dependen las comunidades».

El comunicado de la salida de Harry y el motivo

El marido de Meghan Markle vuelve a estar en el foco mediático. Hace unas horas, el príncipe Harry emitió un comunicado en el que explicaba las razones de su salida de la fundación que creó hace casi dos décadas y que honraba la memoria de su madre, la princesa Diana de Gales.

«Lo que ha ocurrido es impensable, estamos conmocionados por tener que hacer esto. Hace casi 20 años fundamos Sentebale en honor a nuestras madres. Sentebale significa «no me olvides» en sesotho, el idioma local de Lesoto y es lo que siempre hemos prometido a los jóvenes a los que hemos ayudado a través de esta entidad. Hoy no es la excepción. Con gran pesar, hemos renunciado a nuestras funciones como patronos de la organización hasta nuevo aviso, en apoyo y solidaridad con la junta directiva, que ha tenido que hacer lo mismo», reza el comunicado.

Unas palabras que llegan después de las informaciones que ha destapado Shophie Chandauka, presidenta de Sentebale desde el pasado verano, tras presentar una denuncia por «una débil gestión ejecutiva, abuso de poder, intimidación y acoso» por parte de algunos miembros de la fundación: «Para mí, este no es un proyecto al que pueda renunciar cuando me llamen a rendir cuentas. Soy una africana que ha tenido el privilegio de una educación y una carrera de primer nivel. No me dejaré intimidar».