El príncipe Harry ya está en Londres. En medio de especulaciones y rumores sobre una posible mala gestión en la Fundación Archewell, el duque de Sussex ha vuelto a casa para una cita muy especial. El hijo menor del rey Carlos III ha estado presente en la ceremonia de entrega de los Premios WellChild, que anualmente celebran las cualidades de algunos jóvenes gravemente enfermos del país y la dedicación de quienes los mantienen sanos y felices, incluidos los profesionales de la salud, la asistencia social y la educación.

Harry lleva siendo patrocinador de WellChild desde hace más de una década. De hecho, es una de las pocas organizaciones que ha conservado después de desvincularse de la familia real Inglesa en 2020. El príncipe ha llegado al evento muy sonriente y cercano con los medios de comunicación allí presentes, si bien no se ha pronunciado al respecto de la polémica que rodea a la organización antes citada.

El príncipe Harry en Londres. (Foto: Gtres)

Aunque por el momento no han trascendido demasiados detalles acerca de cómo se ha desarrollado la entrega de premios en sí misma, sí sabemos que el príncipe Harry se ha desplazado a Londres en solitario, sin la compañía de Meghan Markle. La ex actriz estadounidense lleva varios días sin aparecer junto a su esposo. Meghan se ausentó en el concierto benéfico organizado por el actor Kevin Costner, en su casa, por estar indispuesta. Asimismo, tampoco acompañó a Harry a Nueva York, donde el príncipe participó en varias citas paralelas a la celebración de la Asamblea de Naciones Unidas.

El príncipe Harry permanecerá en Londres al menos un día más y según fuentes cercanas «no tiene intención» de ver a su hermano, el príncipe Guillermo, ni a su padre, el rey Carlos III, durante su estancia. La última vez que el príncipe Harry estuvo en el Reino Unido fue apenas unas semanas, cuando asistió al funeral de su tío Lord Robert Fellowes. Una cita en la que coincidió con el príncipe Guillermo aunque, según varias fuentes, no hubo contacto entre ambos. Los dos hijos de la princesa Diana está muy distanciados y no hay visos de que entre ellos pueda haber algún tipo de acercamiento. Guillermo está muy dolido con la actitud del príncipe Harry y con todas las declaraciones que ha hecho y no está dispuesto a perdonarlo.

El príncipe Harry en Londres. (Foto: Gtres)

El escándalo que rodea al príncipe Harry y Meghan Markle