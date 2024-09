El príncipe Harry tiene una nueva cita en el Reino Unido. En medio de especulaciones y rumores sobre un posible acercamiento con su padre, el duque de Sussex tendrá que regresar a casa para una cita muy especial. El hijo menor del rey Carlos III estará en la ceremonia de entrega de los Premios Well Child 2024, que se celebrará el día 30 de septiembre.

El duque de Sussex volverá al Reino Unido apenas unas semanas después de la última vez que estuvo en Londres, cuando asistió al funeral de su tío Lord Robert Fellowes. Una cita en la que coincidió con su hermano, el príncipe de Gales, aunque según varias fuentes, no hubo contacto entre ambos. Los dos hijos de la princesa Diana está muy distanciados y no hay visos de que entre ellos pueda haber algún tipo de acercamiento. Guillermo está muy dolido con la actitud del príncipe Harry y con todas las declaraciones que ha hecho y no está dispuesto a perdonarle.

El príncipe Harry en la coronación del rey Carlos III. (Foto: Gtres)

Según ha trascendido, el príncipe Harry no quiere faltar a la entrega de estos premios. La organización Well Child es una de las pocas en las que sigue siendo patrocinador después de su salida de la estructura de La Firma y funciona de manera independiente de la monarquía. No obstante, el compromiso del duque de Sussex con la organización sigue teniendo cierto tono oficial. De hecho, algunos medios han apuntado la posibilidad de que la presencia del príncipe en este acto pueda interpretarse como un acercamiento a la vida institucional, mientras que otras aseguran que el duque de Sussex no tiene intención alguna de retomar su papel en ningún momento.

El príncipe Harry en una publicación de Well Child. (Foto: redes sociales)

No se espera, en principio, que Meghan Markle acompañe al príncipe Harry a esta cita. La duquesa de Sussex lleva ya mucho tiempo sin pisar suelo británico, más allá de la escala que hizo en Londres antes del viaje de la pareja a Nigeria. El hijo menor del rey Carlos III ha dicho en alguna ocasión que no siente que haya suficiente protección para él y para su familia en el Reino Unido, después de perder la demanda contra el Gobierno por el tema de la seguridad oficial.

Tampoco se sabe si en esta ocasión Harry se quedará en alguna residencia oficial o si optará por un hotel o por la casa de algún conocido, como es el caso de los miembros de la familia de su madre.

Un acercamiento inesperado

Pese a que no se ha confirmado oficialmente que haya habido algún acercamiento entre el príncipe Harry y su familia paterna, tanto el rey Carlos III como los príncipes de Gales felicitaron públicamente al duque de Sussex por su 40 cumpleaños. Un gesto insólito ya que el monarca aplicó una nueva estrategia tras la muerte de la Reina Isabel II según la cual solamente se publicarían este tipo de mensajes en relación a miembros oficiales de La Firma, no a otros royals que no ejerzan funciones de representación. Nadie del entorno de los Windsor ha hecho declaraciones sobre los motivos de esta inesperada felicitación a través de las redes sociales.