La relación entre el príncipe Andrés y el rey Carlos III ha estado marcada en los últimos años por las polémicas que han rodeado al duque de York. El monarca nunca le ha cerrado la puerta a su hermano pero para él es una prioridad absoluta proteger la imagen de la Corona y evitar escándalos. A pesar de que la Reina Isabel ya apartó al duque de York de la institución, algunas fuentes revelaron que la monarca pensaba en rehabilitar de alguna manera su imagen, sobre todo tras llegar a un acuerdo con la norteamericana Virginia Giuffre. Sin embargo, con la muerte de Isabel II en septiembre de 2022, el destino oficial de Andrés quedó en manos del nuevo jefe del Estado.

Carlos III ha sido muy crítico con su hermano porque no puede permitirse escándalos en la Corona. Sin embargo, el rey nunca ha dejado atrás al duque de York. De hecho, le hemos podido ver en actos familiares importantes, incluso acompañado de su ex mujer, Sarah Ferguson.

El príncipe Andrés, en la coronación del rey Carlos III. (Foto: Gtres)

No obstante, a pesar de la buena voluntad del monarca, Carlos III siempre ha tenido claro que es necesario establecer una marcada separación entre la familia y la institución. Precisamente por eso y ante la delicada situación económica de Andrés, le pidió que abandonara el Royal Lodge y se instalara en Frogmore Cottage. El duque de York se aferra con fuerza a su casa, lo que ha derivado en el enfado del rey. Ante esto, Carlos III le ha retirado la seguridad privada que él mismo pagaba.

De momento no se sabe en qué punto está la relación. Cuando acabe el contrato del personal de seguridad que vela por Andrés, al duque de York no le quedará otro remedio que abandonar el Royal Lodge y llegar a un acuerdo con su hermano. Lo que sí se sabe es que este enfrentamiento con su hermano no es la primera gran discusión que el rey ha tenido con alguien de su familia.

El príncipe Eduardo en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La pelea con el príncipe Eduardo

Aunque ahora es uno de los miembros principales de ‘La Firma’ y un gran apoyo para el rey Carlos III, en el pasado, el príncipe Eduardo fue protagonista de un sonado desencuentro con el monarca. Una pelea que tuvo en el foco al príncipe Guillermo de Gales en sus primeros años de universidad.

Fue durante la estancia del heredero en la universidad escocesa de Sant Andrews, donde conoció a Kate Middleton. Allí el príncipe Guillermo podía disfrutar de bastante privacidad y comportarse como cualquier otro estudiante, porque se acordó con los medios que no seguirían sus pasos, más allá de algunos momentos puntuales.

Sin embargo, esta norma fue quebrantada por el hermano menor del rey Carlos III, el príncipe Eduardo. El actual duque de Edimburgo tenía una empresa audiovisual, Ardent Productions, que instaló cámaras en la universidad y trató de grabar a Guillermo en su día a día.

Los príncipes de Gales en una visita a St. Andrews. (Foto: Gtres)

El jefe de prensa de la universidad se puso en contacto con la compañía y desde allí le confirmaron que tenían permiso para grabar al príncipe Guillermo para un canal de televisión norteamericano. Una situación que enfureció mucho al rey Carlos III.

En su momento hubo varias versiones sobre el suceso. El Daily Mail publicó que los equipos de Ardent no habían llegado a grabar al príncipe Guillermo. Además, el presidente de la compañía aseguró que las autoridades tenían pleno conocimiento del rodaje y, además, habían contado con la cooperación de la oficina de prensa de la universidad. Asimismo, desde la empresa confirmaron que el príncipe Eduardo tenía constancia de las filmaciones a la llegada de Guillermo a Escocia -autorizadas-, pero no de las de después. Es más, se informó de que el príncipe pidió que se cancelaran en cuanto tuvo constancia.

No obstante, ante esta situación y el revuelo que se generó, tanto el príncipe Eduardo como su esposa se disculparon con Carlos III. A pesar de todo, algunas fuentes revelaron que el entonces heredero estaba tan enfadado que tardó varias horas en contestar al teléfono.

Después de esto, la compañía dejó de hacer programas sobre la realeza. Hasta esa fecha, Ardent había realizado muchos especiales sobre los Windsor, aprovechando el papel del príncipe Eduardo como director ejecutivo adjunto. En el año 2002, el hermano del rey Carlos III dejó su puesto, aunque permaneció como director no ejecutivo de la empresa hasta 2009, cuando entró en liquidación voluntaria.