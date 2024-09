El príncipe Harry, dispuesto a dar un paso atrás para acercarse a su padre

Han pasado ya más de cuatro años desde que el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, anunciaran su retirada como miembros en activo de la Familia Real y, desde entonces, las relaciones con los Windsor se han ido tensando cada vez más, sobre todo, por las declaraciones de los duques de Sussex a través de diferentes canales. A lo largo de este tiempo, han pasado muchas cosas en el seno de la Familia Real, algunas de ellas, relacionadas con la salud de varios de sus miembros más importantes, como es el caso de la princesa de Gales o el propio rey Carlos III. Sin embargo, ni siquiera esto ha servido para que las relaciones vuelvan a la normalidad, al menos, no del todo.

Hace unos días, el príncipe Harry volvió al Reino Unido para asistir al funeral de su tío, Robert Fellowes, que se celebró en privado. Una cita en la que también estuvo presente su hermano, con el que no tiene contacto. Ni siquiera este encuentro sirvió para acercar posturas entre ambos. No obstante, algunas fuentes aseguran que el rey Carlos III sí que está dispuesto a un acercamiento con su hijo menor, al que nunca ha cerrado la puerta.

El príncipe Harry, en la coronación del rey Carlos III. (Foto: Gtres)

El deseo del príncipe Harry

Un acercamiento que también querría el propio duque de Sussex que, en alguna ocasión, ha hablado de su deseo de acercar posturas con su familia, sobre todo, tras conocerse la enfermedad de su padre, a pesar de la negativa constante de su hermano. Para el príncipe de Gales, el daño que su hermano ha hecho a la Familia Real y a la institución es irreparable y no está dispuesto a dar su brazo a torcer.

Según algunas fuentes, el hijo menor del monarca está pidiendo consejo a algunos de sus ex asistentes de confianza sobre cómo podría articular su regreso al Reino Unido. Medios británicos han publicado que el duque de Sussex está sondeando las posibilidades que hay a su alcance para intentar rehabilitar su imagen y, así, mejorar la relación con su padre. Aunque Harry, que está a punto de cumplir 40 años, no se ha pronunciado abiertamente sobre este tema, todo apunta a que ha perdido la confianza en sus asesores actuales, que no han conseguido que su reputación mejore.

Los duques de Sussex, en Colombia. (Foto: Gtres)

De hecho, esta noticia se ha conocido justo después de que varios miembros del equipo de los duques de Sussex hayan dimitido, como la responsable de comunicaciones, Christine Weil Schirmer, o el jefe de personal, Josh Kettler. Una fuga de talentos que llama poderosamente la atención.

Por ahora es pronto para saber cuáles serán los próximos pasos, pero sí se tiene constancia de que el monarca está abierto a la reconciliación con su hijo menor, aunque no está claro si estaría dispuesto a que volviera a formar parte de la Familia Real. Sin embargo, la tensión entre los hermanos sigue siendo un gran impedimento para cualquier tipo de acercamiento, sobre todo, si se tiene en cuenta que el príncipe de Gales representa el futuro más inmediato de la institución.