Ya hay fecha para la puesta en marcha de la firma de ‘lifestyle’ de Meghan Markle

Hace varios meses atrás, Meghan Markle acaparó gran parte de la atención informativa tras conocerse que había dado el paso de convertirse en empresaria lanzando al mercado su propia marca de lifestyle. El nombre elegido para la firma es American Riviera Orchand y, aunque se difundió la variedad de productos que iba a tener disponibles en su catálogo de venta, lo cierto es que hasta ahora no se conocía la fecha de lanzamiento del mismo. Sin embargo, la prensa estadounidense se ha adelantado y ha podido confirmar cuando abrirá la esposa del príncipe Harry las puertas de su negocio.

Según lo publicado, fuentes cercanas han asegurado que la actriz se encuentra trabajando muy duro en el lanzamiento de American Riviera Orchand, el cual está programado para finales de este 2024. No obstante, por ahora, la propia Meghan no ha confirmado ni desmentido nada al respecto.

Meghan Markle en un evento en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

People, la revista encargada de sacar a la luz dicha fecha, ha añadido que estas mismas fuentes consultadas aseguran que la nuera del rey Carlos III no estaría en búsqueda de ningún CEO para el funcionamiento de la marca, por lo que todo indica que puede ser ella misma la que gestione este tipo de tareas. Cabe destacar que en los últimos tiempos, Markle se ha convertido en una gran inversora de marcas lideradas por mujeres, por lo que ha conseguido formar parte de muchas firmas que son de su gran interés y de las que seguramente haya aprendido multitud de cosas necesarias para su inminente negocio.

Todo sobre American Riviera Orchand

Aunque parece que la llegada de American Riviera Orchand está a la vuelta de la esquina, lo cierto es que aún son pocos los detalles que han trascendido sobre la firma. En un principio, trascendió que sería una marca dedicada a utensilios de cocina, pero Daily Mail publicó poco después que el catálogo aguardaría ofertas de todo tipo: desde cuidados para los jardines hasta champú para perros y maquillaje.

Meghan Markle en Colombia. (Foto: Gtres)

De acuerdo con los expertos contactados por el tabloide inglés mencionado, el lanzamiento oficial de American Riviera Orchard podría suponer un gran impacto de ventas registrando cifras significativas en un corto período de tiempo. Y es que la amplía variedad de productos podría llegar a un gran número de compradores con los que conseguirá lograr un éxito rotundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @americanrivieraorchard

Por otro lado, este nuevo proyecto podría considerarse una versión mejorada del blog de estilo de vida que Meghan lanzó hace una década, bajo el nombre The Tig. Lo cerró justo tres años después de comprometerse con el príncipe Harry y, tras desvincularse de la Casa Real británica, fueron muchos los rumores que señalaban que retomaría este portal. Sin embargo, la que fuera actriz no ha confirmado si este nuevo negocio que tiene entre manos estaría relacionado, o no, con su antiguo blog.