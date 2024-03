Los nuevos productos que Meghan Markle venderá con su marca: de champú para perros a maquillaje

Al mismo tiempo que el Palacio de Buckingham se encuentra viviendo un revuelo mediático tras el anuncio de la enfermedad de Kate Middleton y el rey Carlos III, Meghan Markle también ha acaparado gran parte de la atención mediática a raíz de American Riviera Orchard, su nueva empresa dedicada, en un principio, a productos de utensilios de cocina. Sin embargo, una fuente vinculada a la sociedad ha destapado para una periódico británico que el catálogo de la misma aguardará ofertas de todo tipo: desde cuidados para los jardines hasta champú para perros y maquillaje.

Así, el nuevo proyecto personal de la duquesa de Sussex tendrá a disposición de todos sus clientes diferentes tipos de productos más allá de la cocina. Y es que además de lanzar al mercado una vajilla completa, libros de recetas, y productos como mermeladas y legumbres, la esposa del príncipe Harry también ha hecho hueco en su marca para cosméticos para mascotas. Bolsitas de lavanda, preparaciones no medicinales para el cuidado de la piel, geles y sales de baño, tratamientos capilares y lociones corporales son solo algunos de los productos exclusivos que sacará a la venta de la mano de este nuevo reto empresarial.

Además, tal y como ha adelantado Daily Mail, también contará con productos de adornos para todo tipo de espacios como guirnaldas, velas, faroles o juegos de papelería, al mismo tiempo que también tendrá su propia línea de joyería y esterillas y cojines para yoga.

De acuerdo con los expertos contactados por el medio citado, el lanzamiento oficial de American Riviera Orchard podría suponer un gran impacto de ventas registrando cifras significativas en un corto período de tiempo. Y es que la amplía variedad de productos podría llegar a un gran número de compradores con los que conseguirá cumplir con sus necesidades en un éxito rotundo.

Este concepto de negocio podría ser considerada como una versión mejorada de The Tig, el blog de lifestyle que creó Meghan hace justo una década y que cerró tres años después tras comprometerse con el nieto de la reina Isabel II. Los rumores de que la duquesa podría retomar este negocio han sido constantes desde su matrimonio pero, su salida de la corona británica los aumentaron aún más. Aunque se desconoce si esta nueva empresa está ligada o no al blog mencionado, a día de hoy no se tiene constancia la fecha en la que saldrán a la venta todo este tipo de productos, pero varios medios se han hecho de que podría coincidir con el estreno de un nuevo programa de cocina producido por Netflix y protagonizado por la esposa del príncipe Harry.

Cabe destacar que el nombre que ha elegido para este nuevo negocio (American Riviera Orchard) hace un pequeño guiño a la vida que lleva en California con Harry y sus dos hijos, Archie y Lilibet. Y es que Santa Bárbara, ciudad de california en la que están instalados, también es conocida popularmente como la Riviera americana.