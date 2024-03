Así se enteraron el príncipe Harry y Meghan Markle de la enfermedad de Kate Middleton

Kate Middleton se armó de valor e hizo público un vídeo para anunciar su enfermedad. Las imágenes han dado la vuelta al mundo y la princesa ha recibido numerosas muestras de apoyo. Entre las personas que se han puesto en contacto con ella están sus cuñados, el príncipe Harry y Meghan Markle. Lo han hecho tanto en púbico como en privado, pero ¿cómo descubrieron que estaba enferma? Fuentes solventes aseguran que el matrimonio descubrió el cáncer de Kate Middleton al mismo tiempo que el resto del planeta.

El hijo pequeño de Lady Di tenía muy buena relación con Kate, de hecho llegó a decir que era “la hermana mayor que nunca había tenido”. Pero hace dos años empezaron a tener diferencias, justo cuando el príncipe decidió distanciarse de la Familia Real británica y fijar su residencia en California. Por eso era tan interesante saber cómo se había enterado de la enfermedad de Middleton.

Kate Middleton anuncia que tiene cáncer. / Gtres

New York Post asegura que los duques de Cambridge no informaron personalmente al príncipe Harry de lo que estaba pasando. Este último y su mujer, Meghan Markle, se enteraron gracias a la prensa. Eso sí, no tardaron en romper su silencio para dejar claro que apoyaban a Kate en este trance.

A través de un comunicado que publicó el diario Us Weekly, Harry y Meghan dijeron: “Deseamos salud y curación para Kate y la familia, y esperamos que puedan hacerlo en privado y en paz”.

El príncipe Harry y Meghan Markle “no tenían ni idea”

A raíz de las declaraciones de los duques de Sussex, muchos se han preguntado cómo han recibido esta noticia. New York Post ha investigado y ha tenido acceso a varios testimonios solventes. Todos coinciden en lo mismo: “No tenían ni idea”. Sin embargo, en cuanto recibieron la noticia se pusieron en contacto con Kate Middleton. Eso sí, no ha trascendido la forma que han elegido para hablar con ella.

Meghan Markle y el príncipe Harry, juntos. / Gtres

Cabe la posibilidad de que Meghan Markle y su marido hayan llamado a la princesa por teléfono, pero también pueden que se hayan decantado por enviar un mensaje. Lo que está claro es que ambos están a su lado, apoyándola desde la distancia.

El último encuentro familiar

La última vez que el príncipe Harry viajó a Londres fue para visitar a su padre, quien también está luchando contra el cáncer. No tuvo demasiado tiempo, de hecho esta reunión no se extendió más de 45 minutos, por eso no coincidió con el príncipe Guillermo. Este suceso respaldó a aquellos que defienden que entre los hermanos no hay una buena conexión y lo cierto es que hace mucho no disfrutan de una experiencia familiar.

Encuentro de los duques de Sussex con los príncipes de Gales. / Gtres

Después del triste fallecimiento de la reina Isabel II, Harry y Mehgan se desplazaron a Reino Unido. Este viaje está fechado en septiembre de 2022 y es el último encuentro público que el matrimonio tuvo con los príncipes de Gales. Los cuatro disfrutaron de un paseo por Windsor, pero no se han vuelto a ver.

El distanciamiento entre el príncipe Harry y Guillermo

Hace una semana se demostró que las sospechas eran ciertas. Se celebró los Diana Award, una gala que empezó en 1999 y que tiene un objetivo claro: que el legado humanitario de Lady Di no desaparezca. Los hijos de la princesa evitaron coincidir. Harry entró a través de una llamada cuando su hermano ya no estaba presente.