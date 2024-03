El annus horribilis de La Familia Real: tres de sus miembros se enfrentan al cáncer

La Familia Real británica está atravesando un momento complicado. Un annus horribilis que comenzó el 4 de enero, cuando trascendieron a la luz pública unos documentos que implicaban al príncipe Andrés con Jeffrey Epstein. Este escándalo alcanzó una repercusión internacional y pasados unos días se publicó otra noticia estremecedora: Sarah Ferguson, duquesa de York y exmujer del mencionado príncipe, está luchando contra un cáncer de piel. Poco tiempo después, a principios de febrero, el rey Carlos anunció que padecía la misma enfermedad y ahora Kate Middleton ha hecho lo propio.

El príncipe Andrés y Sarah Ferguson juntos. / Gtres

El portavoz del Palacio de Buckingham anunció que Su Majestad debía someterse a una operación relacionada con la próstata. Justo después operaron a su nuera, la princesa Kate, en el mismo hospital y comenzaron los rumores. El equipo de comunicación de los príncipes de Gales únicamente informaron que la futura reina de Inglaterra se había sometido a una “cirugía abdominal”. Nada más. Los rumores no tardaron en llegar el pasado viernes 22 de marzo ha sido Middleton ha que ha compartido su enfermedad.

No corren buenos tiempos para la Corona. El rey ha tenido que retirarse a un segundo plano y su mujer se ha sentido sobrepasada, así que decidió tomarse un descanso. Nadie entendía por qué el príncipe heredero no tomaba una postura más activa y ahora ha trascendido la explicación. Guillermo de Gales ha estado arropando a su mujer, madre de sus tres hijos, durante todo este tiempo.

Del cáncer de Sarah Ferguson al de Kate Middleton

Fue el 22 de enero la fecha que escogió Sarah Fergunson para anunciar que había iniciado una batalla compleja. Lo hizo a través de sus redes sociales. Exactamente escribió: “Me he tomando un tiempo para mí, ya que me han diagnosticado un melanoma maligno, una forma de cáncer de piel. Es mi segundo diagnóstico de cáncer un año después de que me diagnosticaran el de mama este verano y me sometieran a una mastectomía y cirugía reconstructiva”.

Kate Middleton en Windsor. / Gtres

El discurso de Kate Middleton es similar al de la duquesa de York. Ambas han abrazado al optimismo y han informado de su diagnóstico trasladando un mensaje positivo. La princesa ha estado envuelta en muchos rumores durante los últimos meses, incluso se ha llegado a especular con una supuesta crisis matrimonial. Todo esto condicionado la imagen de la Familia Real. Los portavoces de palacio decidieron guardar silencio, una estrategia que no es demasiado común en la Corona británica.

Los planes de comunicación del Palacio de Buckingham siempre han sido avanzados y lo mismo sucede con Kensington. Por eso ha sorprendido tanto el silencio que se generó después de la operación de Kate Middleton. Ahora hay muchas preguntas que han encontrado respuesta, por ejemplo se ha sabido el motivo por el que Guillermo de Gales se ausentó de la misa en recuerdo a Constantino de Grecia, que tuvo lugar el 27 de febrero.

El papel que ha jugado el príncipe Guillermo

El príncipe Guillermo heredará el trono de Inglaterra, por eso muchos esperaban que ocupase el papel de su padre en determinados actos, pero no ha sido así. Fuente cercanas explicaron de que había decidido estar al lado de su mujer y algunos, como la experta Pilar Eyre, no comprendieron esta postura.

El Príncipe Guillermo en Londres. / Gtres

Está siendo un annus horribilis para la Familia Real porque han recibido bastantes críticas. Han cuestionado sus estrategias y la falta de información ha puesto en circulación varias teorías. Las piezas poco a poco se van colocando en su sitio y el misterio ha desaparecido para dar paso a la preocupación.

El rey tiene cáncer, Kate Middleton, futura reina consorte, también y el príncipe heredero ha sido muy cuestionado. Tampoco hay que perder de vista a Camila Parker, quien no pudo aguantar la presión y decidió tomarse unas vacaciones.