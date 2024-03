La firme decisión de Kate Middleton tras anunciar que tiene cáncer: no irá a la misa de Pascua

Kate Middleton ha tomado una firme decisión justo después de anunciar que está luchando contra el cáncer: no asistir a la misa de Pascua. En años anteriores, los príncipes de Gales han hecho acto de presencia en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor para asistir a este evento, aunque los últimos acontecimientos han alterado la hoja de ruta. Eran muchos los que pensaban que la futura reina de Inglaterra iba a reaparecer este día tan especial, pero no es así.

Kate Middleton, después de muchas especulaciones, ha comunicado en primera persona el motivo de su misteriosa ausencia pública. Le han detectado un cáncer y ha iniciado un tratamiento de quimioterapia preventiva. Fuentes cercanas al Palacio Real confirman que la princesa no retomará su agenda institucional hasta después de Semana Santa. Ha aprovechado que tres hijos disfrutan de unas vacaciones escolares para desplazarse hasta su casa de campo, situada muy cerca de la finca de Sandringham.

Los Príncipes de Gales, antes de una misa de Pascua. / Gtres

Los príncipes George, Louis y Charlotte no tienen que regresar a la escuela hasta el próximo 17 de abril, por eso algunos medios británicos no descartaron que Kate Middleton y su familia estuvieran en la misa de Pascua. La cuestión es que los futuros reyes de Inglaterra quieren proteger a sus hijos del ruido mediático, de hecho han desvelado la enfermedad de Kate justo ahora que gracias a las vacaciones pueden centrarse en proteger a los pequeños de la casa. Esa es una de las razones por las que no se dejarán ver en la capilla de San Jorge.

El Palacio de Kensington aporta un dato clave

El portavoz del Palacio de Kensington recuerda que Kate Middleton está siguiendo un tratamiento médico. Insiste en que debe cumplir con los consejos de los especialistas, por eso no puede adelantarse ni exponerse antes de la cuenta. “La princesa volverá a sus funciones oficiales cuando reciba el permiso para hacerlo por parte de su equipo médico. Está de buen humor y está enfocada en hacer una recuperación completa”.

La revista People recoge las declaraciones anteriores e insiste en que ni Kate ni el príncipe Guillermo acudirán a la misa de Pascua. Es una tradición que siempre ha tenido mucho peso en la Familia Real, pero el estado de salud de Middleton ha cambiado las reglas.

Los príncipes de Gales con sus hijos, antes de una misa de Pascua. / Gtres

La princesa, durante el vídeo donde desveló su enfermedad, recalcó que contaba con el apoyo de su marido Guillermo. Este último ha estado desconectado de la vida pública durante los últimos tiempos y ahora se conoce el motivo.

El medio citado anteriormente no descarta que los príncipes de Gales organicen un evento privado para celebrar la Pascua. Pero será algo de puertas para dentro, durante las vacaciones que han organizado para pasar tiempo en familia y arropar a Kate Middleton.

El hermetismo entorno a Kate Middleton

Kate Middleton anuncia que tiene cáncer. / Gtres

Todavía se desconoce el tipo de cáncer que padece la princesa Kate y todo hace pensar que este dato no trascenderá a la luz pública. El objetivo es que pueda llevar su enfermedad sin tener que dar explicaciones, aunque la experta en Casa Real Ana Polo ha sacado una conclusión este fin de semana.

La periodista considera que el Palacio de Kensington se ha dado cuenta de que ha cometido un error de comunicación. En los últimos meses ha habido demasiado hermetismo alrededor de la figura de Kate Middleton, lo que hizo sospechar incluso del comportamiento del príncipe heredero.

“Han sido herméticos y no sonaba nada que pudiese hacer un comunicado de esta dimensión, vamos sabiendo que por esto Guillermo no acudió al funeral de Constantino de Grecia, porque ese mismo día se lo habían dicho a Kate”, ha explicado Ana Polo en el programa radiofónico La Linterna