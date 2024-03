El rey Carlos: «Estoy muy orgulloso de la princesa de Gales»

El rey Carlos y la reina Camila han sido los primeros en reaccionar al anuncio del cáncer de la princesa de Gales. Ambos han dicho que están «muy orgullosos» de Kate Middelton después de su anuncio de que ya está recibiendo quimioterapia.

En un comunicado, el Palacio de Buckingham asegura que el Rey y la Reina británicos deseaban rendir homenaje a la «valentía de Kate al hablar como lo hizo» en un vídeo que revela el diagnóstico.

«Después de su estancia juntos en el hospital, HM ha permanecido en estrecho contacto con su amada nuera durante las últimas semanas», sostiene el comunicado.

Tanto el Rey como la Reina «seguirán ofreciendo su amor y apoyo a toda la familia en este momento difícil».

El líder laborista

Por su parte, el líder laborista, Sir Keir Starmer, dijo que la princesa de Gales tiene «el amor y el apoyo no sólo de toda su familia, sino también de toda la nación» durante este «momento angustioso».

On behalf of the whole Labour Party, I want to send my very best wishes to Her Royal Highness at this distressing time.

Our thoughts are with the whole Royal Family as they come to terms with the news and as they support The Princess of Wales through her treatment and recovery. pic.twitter.com/SiScvfhe8O

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 22, 2024