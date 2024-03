Kate Middleton anuncia que tiene cáncer

La princesa de Gales, Kate Middleton, ha anunciado este viernes que ha comenzado un tratamiento de «quimioterapia preventiva» contra el cáncer. Lo ha hecho a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, tras varias semanas de especulaciones sobre su estado de salud. La esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra ha explicado que su condición fue descubierta después de que fuera sometida a una cirugía abdominal, el pasado mes de enero, si bien no ha especificado qué tipo de tumor padece.

«En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales», ha explicado.

La princesa Kate Middleton en un acto oficial. / GTRES

En el vídeo, Middleton ha confesado que el diagnóstico supuso un «gran shock» y que ella y el príncipe Guillermo, «han estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto en privado por el bien de nuestra joven familia». Del mismo modo, reconoce que «han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida».

El comunicado de Kate Middleton

Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y por su comprensión mientras me he estado recuperando de la cirugía. Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que ha cuidado de mí, por lo cual estoy muy agradecida.

En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, tras las pruebas posteriores a la operación, encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento.

Kate Middleton, en una imagen de archivo. / Gtres

Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía importante para comenzar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien. Como les he dicho a ellos; estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al enfocarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu. Tener a William a mi lado es una gran fuente de consuelo y tranquilidad también.

Al igual que el amor, apoyo y amabilidad que ha mostrado tanta gente. Significa mucho para ambos. Esperamos que entiendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha traído una profunda alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme completamente. En este momento, también estoy pensando en todos aquellos cuyas vidas han sido afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos.

De baja, pero no al margen

El diagnóstico de la princesa Gales hace suponer que la reaparición de Kate en agenda oficial se hará esperar, lo que no implica, no obstante, que permanezca alejada completamente de la actividad oficial. Salvando las distancias con el Rey Carlos III -al que sí se está viendo en actos puntuales-, ha trascendido que la princesa de Gales está trabajando en determinadas cuestiones desde su residencia. Por ejemplo, está muy pendiente de su programa Shaping Us, puesto en marcha a través de la Royal Foundation. Este programa pone en el centro la importancia de los primeros años de vida y es una de las cuestiones en las que más volcada ha estado en los últimos tiempos.

Kate Middleton en un acto oficial. / GTRES